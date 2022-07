Les équipes de pompiers de Californie ralentissent la croissance de l’incendie près de Yosemite, des milliers de personnes sont toujours sous ordre d’évacuation

Les pompiers ont considérablement ralenti la propagation d’un incendie de forêt enfumé dans la forêt près du parc national de Yosemite, qui compte des milliers d’habitants de communautés de montagne éloignées toujours sous le coup d’ordres d’évacuation lundi.

Les équipages “ont bien avancé” contre l’Oak Fire, selon un rapport d’incident de dimanche soir du Département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie, ou Cal Fire. “L’activité des incendies n’a pas été aussi extrême qu’elle l’a été les jours précédents.”

Plus de 2 500 pompiers avec un soutien aérien ont combattu l’incendie qui a éclaté vendredi au sud-ouest du parc près de la ville de Midpines dans le comté de Mariposa. Les responsables ont décrit samedi un “comportement de feu explosif” alors que les flammes traversaient une végétation sèche causée par la pire sécheresse depuis des décennies.

Dimanche soir, l’incendie avait consommé plus de 63 kilomètres carrés de terres forestières sans confinement, a déclaré Cal Fire. La cause de l’incendie faisait l’objet d’une enquête.

REGARDER | Un feu de forêt près du parc de Yosemite déchire une forêt aride : Un feu de forêt déchire une forêt près du parc national de Yosemite en Californie Un incendie de forêt incontrôlé près du parc national de Yosemite en Californie, dans le comté de Mariposa, déchire une forêt aride, défiant les pompiers et forçant des milliers de personnes à fuir.

Les pompiers travaillant sur un terrain escarpé au sol protégeaient les maisons alors que les avions-citernes larguaient un retardateur sur des flammes de 15 mètres courant le long des crêtes à l’est de la petite communauté de Jerseydale. Le personnel est confronté à des conditions difficiles, notamment un terrain escarpé, des températures étouffantes et une faible humidité, a déclaré Cal Fire.

Des vents légers ont soufflé des braises dans les branches des arbres “et parce que c’est si sec, il est facile pour les incendies localisés de s’établir et c’est ce qui alimente la croissance”, a déclaré la porte-parole de Cal Fire, Natasha Fouts.

Le feu “va très vite”

Des évacuations étaient en place pour plus de 6 000 personnes vivant sur plusieurs kilomètres de la zone peu peuplée des contreforts de la Sierra Nevada, bien qu’une poignée de résidents aient défié les ordres et soient restés, a déclaré Adrienne Freeman du US Forest Service.

“Nous exhortons les gens à évacuer quand on leur dit”, a-t-elle déclaré. “Ce feu se déplace très rapidement.”

Un pompier de Cal Fire utilise un tuyau pour éponger les points chauds après que l’Oak Fire ait traversé la zone près de Jerseydale, en Californie, lundi. (Justin Sullivan/Getty Images) Les résidents touchés par l’incendie d’Oak écoutent les mises à jour des pompiers lors d’une réunion communautaire dans le comté de Mariposa dimanche. (Noah Berger/Associated Press)

Lynda Reynolds-Brown et son mari, Aubrey, attendaient des nouvelles du sort de leur maison depuis un centre d’évacuation d’une école primaire. Ils ont fui alors que la cendre pleuvait et que le feu descendait d’une colline vers leur propriété.

“Il semblait juste que c’était au-dessus de notre maison et qu’il arrivait très rapidement”, a déclaré Reynolds-Brown à KCRA-TV.

Le gouverneur Gavin Newsom a proclamé l’état d’urgence pour le comté de Mariposa en raison des effets de l’incendie.

Les flammes ont détruit au moins 10 structures résidentielles et commerciales et en ont endommagé cinq autres, a déclaré Cal Fire. Des équipes d’évaluation se déplaçaient dans les villes de montagne pour vérifier les dommages supplémentaires, a déclaré Fouts.

De nombreuses routes ont été fermées, y compris un tronçon de la State Route 140 qui est l’une des principales routes vers Yosemite.

Plus de 2 000 sans électricité

La Californie a connu des incendies de forêt de plus en plus importants et meurtriers ces dernières années, car le changement climatique a rendu la côte ouest beaucoup plus chaude et plus sèche au cours des 30 dernières années.

Les scientifiques ont déclaré que les conditions météorologiques continueront d’être plus extrêmes et que les incendies de forêt seront plus fréquents, destructeurs et imprévisibles.

Pacific Gas & Electric a déclaré sur son site Web que plus de 2 600 foyers et entreprises de la région avaient perdu l’électricité lundi, et rien n’indiquait quand il serait rétabli.

“PG&E n’est pas en mesure d’accéder à l’équipement concerné”, a déclaré le service public alors que les flammes rugissaient vendredi.

Un oiseau vole alors qu’un avion de lutte contre les incendies largue un retardateur de flamme sur une colline pour contrôler le feu de chêne alors qu’il brûle près de Darrah dans le comté de Mariposa dimanche. (Carlos Barria/Reuters)

L’Oak Fire a été déclenché alors que les pompiers progressaient contre un incendie antérieur, le Washburn Fire, qui a brûlé jusqu’au bord d’un bosquet de séquoias géants dans la partie la plus méridionale du parc national de Yosemite.

L’incendie de 19 kilomètres carrés a été maîtrisé à 87% après avoir brûlé pendant deux semaines et s’être déplacé dans la forêt nationale de la Sierra.