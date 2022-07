Les équipes de pompiers combattent les vents alors que l’incendie de la région de Lytton s’étend vers le nord – Kelowna Capital News

Le feu de forêt de Nohomin Creek à l’ouest de Lytton continue de s’étendre sur 2 058 hectares mardi matin (19 juillet).

BC Wildfire Service (BCWS) a déclaré que la croissance s’est produite en amont sur le flanc ouest.

Les vents sont devenus un facteur lundi après-midi alors qu’ils atteignaient jusqu’à 60 km/h, cependant, les lignes de confinement construites par les équipages au nord, au sud et à l’est ont pu résister au vent.

BCWS a déclaré que la partie la plus active hier se trouvait sur le flanc sud-ouest. Des hélicoptères ont attaqué la zone tandis que les équipages cherchaient à savoir quel équipement était sans danger pour la région. Le terrain de la zone est escarpé et difficile à exploiter, contrairement au reste de l’incendie.

Les équipages ont également posé des tuyaux et mis en place un système de gicleurs après la vallée de Stein hier et continueront de le faire aujourd’hui. La protection de la structure est toujours en cours. Cet incendie est toujours jugé non maîtrisé.

Avec un temps plus chaud et plus sec prévu au cours de la semaine, le comportement des incendies devrait augmenter.

