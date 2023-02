Les équipes de plongée ne trouvent aucune trace de la disparition de Nicola Bulley et le chef de groupe déclare: C’est le cas le plus déconcertant sur lequel j’ai travaillé en 25 ans

LE chef d’une équipe de plongée spécialisée à la recherche d’une rivière pour Nicola Bulley a révélé qu’ils n’avaient pas encore localisé la mère disparue après avoir parcouru de “grandes zones”.

Specialist Group International (SGI) a fouillé aujourd’hui l’eau pour retrouver la mère dix jours après sa disparition.

Nicola a disparu alors qu’elle promenait son chien il y a dix jours

Les plongeurs spécialisés ont utilisé aujourd’hui Sonar pour rechercher une rivière

Peter Faulding dit que c’est l’affaire la plus déroutante sur laquelle il ait jamais travaillé

La police du Lancashire pense que Nicola, 45 ans, est tombée dans la rivière alors qu’elle promenait son chien à St Michael’s on Wyre.

Cependant, Peter Faulding, fondateur de SGI, a déclaré que leurs recherches aujourd’hui étaient vaines – car rien n’a été découvert.

S’exprimant sur TalkTV, il a déclaré: “Après 25 ans à faire ce genre de travail, après des centaines de cas, je suis bel et bien déconcerté.

“Normalement, on s’attendrait à ce que les plongeurs les trouvent facilement.

“Quand les gens se noient, ils descendent généralement là où ils sont.

“Nous les trouvons normalement dans les cinq à dix jours suivant leur chute.

“C’est l’affaire la plus déroutante sur laquelle j’ai jamais travaillé.”

SGI a offert ses services gratuitement dans le but de donner des réponses à la famille de Nicola et utilise un hélicoptère pour la rechercher.

Ils utilisent également un sonar à balayage latéral de 18 000 khz “haut de gamme” pour rechercher la rivière.

La police du Lancashire a déclaré précédemment que sa “principale hypothèse de travail” était que Nicola était “malheureusement tombée dans la rivière”.

Le surintendant Sally Riley a affirmé qu’il y avait peut-être un “problème” avec le chien Willow qui a conduit Nicola au bord de l’eau.

La police pensait que la mère aurait pu marcher jusqu’à la rivière pour récupérer la balle de tennis du chien alors qu’elle était potentiellement tombée dedans.

Mais la sœur de Nicola, Louise Cunningham, et son amie Emma ont démenti l’hypothèse.

La paire a expliqué qu’il n’y avait “aucune preuve” que Nicola soit tombée à l’eau en récupérant la balle de tennis de Willow.

Le surintendant Riley a également admis plus tard qu’il n’y avait rien non plus pour montrer une glissade ou une chute près du banc où le téléphone de Nicola a été retrouvé.

Toute personne ayant des informations sur l’endroit où elle pourrait se trouver est priée d’appeler le 101, en citant le journal 473 du 27 janvier, ou d’appeler le 999 pour des observations immédiates.