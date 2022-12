Les équipes de neige de Sauk Valley sont en pleine force pour la tempête hivernale – Shaw Local

Alors que les habitants de Sauk Valley se préparaient à la tempête hivernale, des flottes de chasse-neige luttaient contre les aléas météorologiques pour rendre les conditions de voyage plus sûres.

Les responsables du gouvernement et des transports exhortent les navetteurs à limiter leurs déplacements et à faire preuve de prudence lorsqu’ils partagent la route avec des chasse-neige.

Les chasse-neige de la ville parcourront leurs itinéraires jusque dans la soirée, et la plupart des services de rue n’ont qu’une seule équipe de chauffeurs, ce qui signifie qu’ils ne sont pas en mesure de fournir une couverture toute la nuit. Sterling dirigera la moitié de l’équipe sur des quarts de 12 heures si nécessaire, selon le département.

Les conducteurs doivent être patients, en particulier avec les chasse-neige sur les routes de comté.

«Nous exhortons le public à être patient avec nos charrues et à essayer de leur donner une certaine distance. N’oubliez pas que la visibilité d’un camion chasse-neige est pire que la vôtre, et nous voulons que tout le monde reste en sécurité », a déclaré Dave Anderson, ingénieur du comté de Lee.

Alors que les conditions s’aggravent tout au long de la soirée, les responsables suggèrent de voyager le plus tôt possible.

“Avec les vents violents qui soufflent et la neige qui dérive, il peut être difficile de maintenir le sel et de dégager les routes même lorsque nous sommes activement dessus”, a déclaré Russell Renner, ingénieur du comté de Whiteside. “Idéalement, nous demandons aux gens d’essayer de rester en dehors des routes autant qu’ils le peuvent après le début de la soirée, et rappelez-vous, nous ne pouvons pas tout garder ouvert pour de bon.”

Grâce à l’hiver plus doux de l’année dernière, la plupart des départements de rue sont bien approvisionnés en restes de sel de la saison dernière, ce qui constitue un avantage supplémentaire compte tenu de la hausse actuelle des prix du sel. Le département des autoroutes du comté de Lee a connu une augmentation de 44 $ la tonne depuis l’année dernière, passant de 64 $ à 108 $. Les services de rue sont tenus d’acheter 80% de leurs commandes de sel d’origine, quel que soit le déroulement de l’hiver précédent.