Les équipes de l’ONU soutiennent les brûlés dans la crise du Karabakh — Enjeux mondiaux

Plus de 170 personnes ont été tuées et plus de 200 autres blessées, dont beaucoup avec de graves brûlures et dans un état critique, dans une explosion survenue dans un dépôt de carburant bondé le long de la route empruntée par ceux qui entraient en Arménie lundi dernier.

Des scènes « déchirantes »

OMS L’Envoyé spécial Robb Butler, qui a visité un centre de traitement des brûlés dans la capitale arménienne, Erevan, décrit la souffrance comme « déchirante ».

« Chaque lit de cet hôpital de 80 lits est occupé par un survivant de l’explosion du Karabakh. Ici, les agents de santé travaillent dur pour les soigner et les réadapter, mais il s’agit d’un petit pays aux capacités limitées et les besoins sont immenses.

L’agence de santé des Nations Unies, pour sa part, apporte des kits pour brûlés et mobilise un soutien international pour déployer des spécialistes des brûlés afin de répondre aux besoins sur place. Il évalue également la manière dont il peut soutenir au mieux la réadaptation des survivants à moyen et à long terme.

Répondre aux besoins

Parallèlement au soutien aux victimes de l’incendie, l’OMS fournit aux réfugiés des services de santé vitaux, notamment des services de santé mentale et un soutien psychosocial.

Elle met en place des cliniques modulaires préfabriquées et aide le gouvernement arménien à intégrer des agents de santé, dont environ 300 médecins et 1 200 infirmières – arrivés samedi de la région du Karabakh – dans les centres de soins de santé primaires et les hôpitaux d’Arménie. Elle envoie également des médicaments contre les maladies non transmissibles, qui couvriront trois mois de traitement pour un maximum de 50 000 personnes.

© OMS/Nazik Armenakyan Réfugiés dans la ville frontalière de Goris en Arménie.

Effort coordonné de l’ONU

Selon les dernières estimations, environ 100 000 personnes sont entrées en Arménie. En collaboration avec les autorités et les partenaires, les équipes de l’ONU sur le terrain soutiennent les arrivées.

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a établi un espace sécurisé pour enfants à Goris, accueillant chaque jour près de 300 enfants ainsi que leurs parents. Il offre un espace de jeu pour les enfants, un espace d’allaitement pour les mères et un soutien pédiatrique pour répondre aux problèmes aigus.

Le Programme Alimentaire Mondial (PAM), l’agence de secours alimentaire d’urgence de l’ONU est fournir personnes avec des repas chauds, des colis alimentaires et des cartes alimentaires, tandis que l’agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) est justificatif le gouvernement avec des équipements techniques, notamment des ordinateurs portables et des tablettes, pour faciliter l’enregistrement.

Il a également fourni des articles de première nécessité tels que des lits pliables et des matelas aux réfugiés.