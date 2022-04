Les équipes de Liverpool et de Man City sont à égalité, mais la victoire en demi-finale de la FA Cup montre que l’équipe de Klopp tire sur tous les cylindres

Le débat sur lequel de Liverpool ou de Manchester City est supérieur à pleine puissance se poursuivra encore un certain temps, mais les Reds commencent à plaider irrésistiblement pour posséder la meilleure équipe.

La chasse de Liverpool pour quatre trophées majeurs est toujours d’actualité avec une victoire 3-2 en demi-finale de la FA Cup à Wembley samedi grâce à la plus grande force de Liverpool en profondeur. Manchester City a sans aucun doute eu l’engagement le plus difficile en quart de finale de la Ligue des champions en milieu de semaine – Liverpool avait le luxe d’un avantage de deux buts avant son match retour à domicile contre Benfica tandis que l’équipe de Pep Guardiola s’est rendue à l’Atletico Madrid avec leur égalité fermement en jeu – et City n’ont pas pu cacher leurs cicatrices.

Pep Guardiola a effectué sept changements pour le match de samedi pour essayer de rafraîchir son équipe, ayant choisi de voler de Madrid directement à Londres jeudi et de s’entraîner à Millwall vendredi pour compenser toute fatigue. Pourtant, City n’était que l’ombre de lui-même, incapable de faire face à l’intensité de Liverpool dès le coup d’envoi et de saper davantage son affichage avec une foule d’erreurs individuelles.

Ibrahima Konate a dirigé le corner d’Andy Robertson à la neuvième minute – son troisième match de but consécutif – alors que Nathan Ake et Gabriel Jesus ont fait un gâchis en défendant un coup de pied arrêté de routine. Zack Steffen a tenté en vain de reproduire le sang-froid d’Ederson lorsque ces deux équipes se sont rencontrées six jours plus tôt. Ederson a été presque fermé avec le ballon à ses pieds sur la ligne de but par Diogo Jota pour jouer une passe occasionnelle pour atténuer le danger. Steffen, cependant, a coincé le ballon sous ses pieds à la suite d’une simple passe arrière de John Stones et Sadio Mane a bondi, s’attaquant au gardien de but remplaçant de City et mettant le ballon dans le filet en un seul mouvement.



Lorsque Mane a tiré à la maison un troisième sur le coup de la mi-temps – le produit d’un mouvement somptueux qui a impliqué Trent Alexander-Arnold battant la presse de la ville avec une superbe passe transversale à Luis Diaz et une merveilleuse passe décisive de Thiago Alcantara – – La ville a regardé sur leurs pieds.

Klopp a décrit leur précédente rencontre comme un match de boxe et si cela tombait également dans cette catégorie, il risquait d’être arrêté compte tenu du manque de compétitivité de City. Il n’y a eu, curieusement, aucun changement de City à la pause. Jack Grealish a tiré après le bon travail de Jesus moins de deux minutes après le début de la deuxième période. Le gardien de Liverpool Riyad Mahrez pour Gabriel.

Mahrez a eu le temps d’enregistrer une passe décisive, de récupérer la passe de Phil Foden et de se rendre à la ligne de tir pour tirer. Alisson a sauvé mais Raheem Sterling a perdu de bonnes chances dans le temps additionnel, mais il était difficile d’échapper à la conclusion que quelque chose devait changer plus tôt dans la pièce.

Par la suite, Guardiola a expliqué à quel point son groupe était étiré, affirmant que seul Kevin De Bruyne avait eu quatre points de suture au pied droit hier.

Lorsqu’on lui a demandé si Liverpool avait une équipe supérieure, Guardiola a répondu: « En ce moment, oui. C’est ce que c’est avec la saison que nous avons. Nous jouons beaucoup de matchs et nous n’avons pas une très longue équipe. Quand tout le monde est en forme , ça va mais nous avons quelques blessés et des joueurs de l’académie sur le banc. »

Klopp a également effectué sept changements par rapport au match de mercredi contre Benfica, mais ils devaient en grande partie restaurer ses joueurs clés, notamment Mohamed Salah, Mane et Virgil van Dijk. Mais Konate et Luis Diaz – sûrement l’une des meilleures signatures de janvier de ces dernières années – ne sont pas des partants réguliers qui ont apporté des contributions significatives ici, Klopp a décrit le troisième but de Konate en autant de matchs comme « très utile » dans le contexte de continuer à naviguer avec succès un calendrier punitif.

« Nous devons essayer de trouver des alignements et des formations pour être aussi récupérés que possible dans chaque match, mais vous avez également besoin de rythme », a déclaré Klopp. « Je pense que la première mi-temps a été l’une des meilleures que nous ayons jamais jouées. Nous avons fait tout ce qu’il fallait, nous avons marqué aux bons moments, nous avons joué un match incroyable en première mi-temps, j’ai vraiment adoré chaque seconde.

« La seconde mi-temps a commencé avec le but pour Man City, puis cela s’est ouvert – la qualité de City est insensée et vous pouviez voir que c’était un match beaucoup plus ouvert.

« Nous respectons tellement la qualité de City et c’est si difficile de gagner contre eux. Mais parce que nous avons ces garçons dans notre vestiaire, nous avons une chance. »

Bien que Liverpool semble gérer légèrement mieux cette période – atteignant à la fois les finales de la FA Cup et de la Carabao Cup pour la troisième saison de son histoire, aucun autre club n’a réussi cet exploit plus de deux fois – Klopp a rejeté toute conversation sur la levée également du Premier ministre. Trophées de la Ligue et de la Ligue des champions pour éventuellement accomplir le quadruplé historique.

« Le quadruple discours, je ne peux pas y croire », a-t-il déclaré. « Cette victoire signifie que nous avons un autre match et ensuite nous devons jouer à Aston Villa en milieu de semaine, ils doivent encore déplacer un match.

« Je ne pense pas que nous ayons une semaine complète de libre avant la dernière journée de match – tout est difficile, mais qui s’en soucie ?

« Nous sommes venus ici et nous voulions aller jusqu’en finale. Nous connaissions les problèmes, mais se qualifier pour cette finale rend le quadruplé encore plus difficile – c’est la seule façon de le faire, mais cela le rend également plus difficile, donc c’est un situation étrange.

« Mais nous sommes aux anges, nous avons battu l’équipe de football la plus forte du monde et c’est un moment assez spécial. »

City détient une avance d’un point en Premier League et pourrait encore affronter Liverpool lors d’une finale de la Ligue des champions entièrement anglaise le mois prochain. Peu de gens s’opposeraient à leur récupération, mais Liverpool a établi un marqueur ici qu’ils sont plus que prêts pour le combat.