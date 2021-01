Les forces armées créeront 150 équipes mobiles de vaccination pour livrer des jabs Covid dans le cadre d’une mission baptisée Opération Delta Force, The Mail on Sunday peut révéler.

Des sources de la défense indiquent que l’opération – du nom de l’unité d’élite des forces spéciales américaines – impliquera des équipes de médecins et d’experts en logistique qui aideront à administrer le vaccin par temps hivernal rigoureux.

Le plan, qui pourrait impliquer jusqu’à 1 500 personnes, aurait été approuvé par les ministres, les soldats commençant leur formation à administrer des vaccins à partir de cette semaine.

Un document d’information officiel d’un régiment médical, vu par ce journal, indique également que des troupes pourraient être déployées dans certains des hôpitaux Nightingale créés lors de la première vague pour aider à gérer la demande excessive.

Tobias Ellwood, président du Comité spécial de la défense des Communes, s’est félicité de cette décision.

«C’est fantastique», a-t-il déclaré hier soir. «J’ai appelé à une plus grande utilisation des compétences offertes par les forces armées et ces équipes de la Delta Force sont un parfait exemple de ce que les militaires peuvent apporter à la table.

Le gouvernement s’est fixé l’objectif ambitieux de vacciner deux millions de personnes par semaine.

Pour y parvenir, il devra utiliser toutes les capacités dont il dispose, en particulier les milliers de militaires qui sont prêts à se déployer à travers le Royaume-Uni ».

Il est entendu que les équipes comprendront des soldats du Royal Army Medical Corps et des troupes des bataillons en attente du Royaume-Uni, qui ont été récemment déployés à Douvres pour faire tester Covid aux chauffeurs de camion bloqués à l’extérieur du port.

Une flotte de Land Rover de l’armée est en cours de préparation pour la mission avec d’autres membres du personnel utilisant des hélicoptères Chinook pour atteindre les régions éloignées.

Les clubs de football et de rugby ainsi que les hippodromes peuvent être transformés en centres de vaccination mobiles.

Cette décision fait suite aux critiques du gouvernement de la part de députés et d’anciens officiers militaires sur le manque d’implication des forces armées dans la bataille contre le coronavirus.

Le secrétaire fantôme à la Défense, John Healey, a déclaré qu’il était « évident » que des médecins plus spécialement formés devraient être utilisés, et le colonel Richard Kemp, ancien membre du comité d’urgence Cobra, a déclaré que les ministres devraient « traiter le programme de vaccination comme une guerre et se mobiliser. toutes les ressources possibles, y compris l’armée ».

Le ministère de la Défense a confirmé que 90 membres du personnel aideront les conseils de santé du Pays de Galles à mettre en place des centres de vaccination.

Les troupes du 1 régiment médical basé à Tidworth, dans le Wiltshire, devraient rejoindre le personnel du NHS aux Nightingales – sept hôpitaux de fortune construits pour un coût de 220 millions de livres l’année dernière.

Selon le document d’information, la formation à la vaccination des soldats du régiment débutera jeudi.

Le ministère de la Défense a déclaré: «La Force de soutien de Covid dispose de personnel, y compris des planificateurs spécialisés, des médecins et des logisticiens, prêts à soutenir les réponses à l’épidémie, quelle que soit la nécessité.