Les équipes de la ville de DeKalb s’attaquent aux nids-de-poule hivernaux alors que les températures basculent – Shaw Local

DeKALB – Les nids-de-poule continuent d’occuper la division des rues de la ville de DeKalb cet hiver au milieu de températures fluctuantes.

Andy Raih, directeur des rues et des installations de la ville, a déclaré que les réparations ont tendance à se produire plus fréquemment en hiver qu’à tout autre moment de l’année.

“En général, c’est en hiver que nous voyons le plus de nids-de-poule”, a déclaré Raih. « Les cycles de gel-dégel dans le sol contribuent à les créer. Nous obtenons de l’humidité sous la surface de la rue. Il gèle, provoque un flambage, donc c’est un peu l’aspect gel-dégel.

« Donc, c’est pourquoi nous en voyons plus en hiver qu’en été. Nous en recevons tout au long de l’année, cependant.

Une vague de froid avant Noël a amené des températures inférieures à zéro dans la région, ainsi que des routes verglacées et des refroidissements éoliens près de moins 40 en dessous. La semaine suivante, alors que les résidents entraient dans la nouvelle année, les températures avaient atteint près de 50 degrés. Des changements importants de température peuvent causer plus de nids-de-poule, car le sol se fissure et se plie sous les changements de temps.

La ville a pour objectif de réparer les nids-de-poule quotidiennement, ont déclaré des responsables.

On ne sait toujours pas combien de nids-de-poule sont réparés chaque mois par la division des rues de la ville.

“Nous ne tenons pas de compte”, a déclaré Raih. « En général, nous prenons beaucoup de signalements d’habitants sur les zones problématiques. Nous connaissons certaines routes problématiques. Alors, on s’adresse à eux. Il est difficile de faire le suivi par nid-de-poule parce qu’il y a des zones où nous remplaçons les nids-de-poule plusieurs fois tout au long de l’hiver en fonction du cycle gel-dégel et des choses de cette nature.

Raih a déclaré que la durée d’une réparation varie en fonction de l’emplacement du nid-de-poule.

“On pourrait combler un nid de poule aujourd’hui [and] avoir une tempête de neige demain », a déclaré Raih. “Avec la fonte du sel, la neige et autres, nous obtenons de l’humidité. Si cette humidité pénètre en dessous, elle peut parfois ressortir le lendemain. Nous avons des zones de nids-de-poule où nous pourrions le réparer une fois en hiver et cela tient tout l’hiver. Je n’ai pas la science exacte pour ce qui les cause parfaitement.

Raih a déclaré que la division des rues de la ville recevait fréquemment des appels de résidents concernant des nids-de-poule à réparer.

Raih a exhorté les habitants à être patients avec la division des rues de la ville.

“[I’d tell residents] juste pour être conscient. Nous courons toujours des nids-de-poule avec un panneau fléché sur les routes principales », a déclaré Raih. “Soyez conscient que nous essayons de fournir un service à la communauté, mais nous voulons certainement que nos employés soient en sécurité dans le processus.”

Pour signaler un nid-de-poule à réparer, les résidents sont encouragés à composer le 815-748-2040.