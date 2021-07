Les équipes de la NFL font face à des forfaits potentiels pour des épidémies de coronavirus parmi les joueurs non vaccinés | Nouvelles de la NFL

La NFL dit que les équipes avec des épidémies de Covid-19 parmi les joueurs non vaccinés pourraient faire face à des forfaits

La NFL a informé les équipes qu’elles pourraient potentiellement perdre un match en raison d’une épidémie de coronavirus parmi les joueurs non vaccinés, et les joueurs des deux équipes ne seraient pas payés cette semaine-là.

« Comme nous l’avons appris l’année dernière, nous pouvons jouer une saison complète si nous maintenons un engagement ferme à respecter nos protocoles de santé et de sécurité et à apporter les ajustements nécessaires en réponse aux conditions changeantes », a déclaré jeudi le commissaire Roger Goodell dans une note envoyée à clubs.

Goodell dit que la ligue ne prévoit pas d’ajouter une 19e semaine pour accueillir des matchs qui ne peuvent pas être reprogrammés au cours d’une saison régulière de 18 semaines.

Cependant, les forfaits font partie des conséquences.

« Si un match ne peut pas être reprogrammé et est annulé en raison d’une épidémie de Covid-19 parmi des joueurs non vaccinés de l’une des équipes en compétition, l’équipe avec l’épidémie déclarera forfait et sera réputée avoir joué 16 matchs à des fins de brouillon, priorité de renonciation, etc. », déclare Goodell dans la note.

Le commissaire Roger Goodell a envoyé une note aux équipes jeudi

« Aux fins du classement des séries éliminatoires, l’équipe perdante sera créditée d’une défaite et l’autre équipe sera créditée d’une victoire. »

De plus, les joueurs des deux équipes ne seront pas payés pour le match perdu, et l’équipe responsable du match annulé en raison de joueurs non vaccinés couvrira les pertes financières et sera sujette à une mesure disciplinaire potentielle du bureau du commissaire.

La ligue affirme que plus de la moitié de ses équipes ont des taux de vaccination Covid-19 supérieurs à 80% de leurs joueurs, et plus de 75% des joueurs sont en train de se faire vacciner.

Parmi les autres points clés du mémo :

Si une personne vaccinée est positive et asymptomatique, elle sera isolée et la recherche des contacts aura lieu rapidement. La personne positive sera autorisée à reprendre son service après deux tests négatifs à au moins 24 heures d’intervalle, et sera ensuite testée toutes les deux semaines ou selon les directives du personnel médical. Les personnes vaccinées ne seront pas mises en quarantaine à la suite d’un contact étroit avec une personne infectée.

Si une personne non vaccinée est positive, les protocoles de 2020 resteront en vigueur. La personne sera isolée pendant une période de 10 jours et sera ensuite autorisée à reprendre le travail si elle est asymptomatique. Les personnes non vaccinées continueront d’être soumises à une période de quarantaine de cinq jours si elles sont en contact étroit avec une personne infectée.

Toute personne ayant déjà eu une infection au Covid-19 sera considérée comme entièrement vaccinée 14 jours après avoir reçu au moins une dose d’un vaccin approuvé.

La saison régulière de la NFL débutera le jeudi 9 septembre lorsque le champion du Super Bowl Tampa Bay Buccaneers accueillera les Cowboys de Dallas.