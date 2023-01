Les équipes de la NBA s’expriment sur la mort de Tire Nichols

L’entraîneur des Memphis Grizzlies, Taylor Jenkins, a regardé vendredi une interview télévisée de la mère de Tire Nichols parlant de la perte de son fils et ayant perdu le contrôle de ses émotions.

“J’ai pleuré”, a déclaré Jenkins.

L’indignation, la frustration, la tristesse et la colère étaient évidentes autour de la NBA vendredi, le jour de la diffusion de la vidéo montrant comment Nichols, un père de 29 ans, a été tué par cinq policiers de Memphis. Plusieurs équipes ont publié des déclarations de soutien à la famille, tout comme la National Basketball Players Association.

Et les émotions autour de la ligue étaient palpables, comme cela a été le cas tant de fois après tant d’autres incidents de violence par la police contre des hommes et des femmes noirs ces dernières années.

“C’est tout simplement fou”, a déclaré l’entraîneur de Miami Erik Spoelstra, qui a ouvert sa conférence de presse d’avant-match vendredi en parlant de Nichols avant même que des questions ne soient posées.

Les officiers, qui sont également noirs, font tous face à des accusations de meurtre au deuxième degré, ainsi qu’à des accusations de voies de fait graves, d’enlèvement aggravé, d’inconduite officielle et d’oppression officielle. Et les Grizzlies ont joué un match à Minneapolis – la ville où George Floyd, un homme noir, a été tué après qu’un policier blanc a appuyé son genou sur le cou de Floyd dans un acte qui a déclenché des protestations dans le monde entier contre la brutalité policière et le racisme – vendredi soir avec le cœur lourd.

“La mort insensée de Tire Nichols nous a vraiment durement touchés”, a déclaré Jenkins à Bally Sports, le partenaire de diffusion des Grizzlies, dans une interview d’avant-match du Minnesota. “Ça a été dur d’être sur la route, de ne pas être à la maison. J’aimerais pouvoir tendre les bras à travers cette caméra en ce moment à la famille. Ils traversent beaucoup de choses.”

Il y a eu un moment de silence avant le match au Minnesota. Plusieurs équipes, dont Miami, Atlanta, Cleveland, Minnesota et Milwaukee, ont publié des déclarations.

“Nous sommes scandalisés par les coups mortels que Tire Nichols a reçus de la part de cinq policiers de Memphis”, ont déclaré les Bucks dans leur communiqué. “Alors que les policiers inculpés pour leurs actes odieux constituent une étape importante pour la justice, cet incident souligne davantage la nécessité de progresser dans l’amélioration des relations entre la police et la communauté.”

Nichols rentrait chez lui après avoir pris des photos du ciel le 7 janvier, lorsque la police l’a arrêté. Il n’était qu’à quelques minutes de la maison qu’il partageait avec sa mère et son beau-père.

La vidéo du meurtre a été diffusée vendredi soir. Il n’était pas immédiatement clair si les Grizzlies avaient visionné la vidéo avant leur match.

“Nos pensées vont à toute la communauté de Memphis alors qu’ils traitent et gèrent cette horrible tragédie, et nous soutenons l’arrestation légitime de tous les officiers impliqués”, a déclaré la NBPA. “Une police aussi agressive et une force excessive illustrent le besoin continu de responsabilisation dans le système judiciaire.”

Le syndicat a déclaré qu’il “continuerait à suivre l’enquête et les poursuites judiciaires en quête de justice pour Tyr et sa famille”.

La mère de Nichols, RowVaughn Wells, a mis en garde les partisans de la nature “horrible” de la vidéo mais a plaidé pour la paix.

Jenkins a également déclaré qu’il espérait que les citoyens de Memphis se rallieraient les uns aux autres.

“Mes mots ne signifieront pas grand-chose”, a déclaré Jenkins. “Je veux continuer à encourager les gens à s’embrasser, à s’entourer de la famille Nichols, de la famille Wells pour se souvenir d’une belle vie à Tire Nichols – que je ne connaissais pas, mais que j’apprends. “