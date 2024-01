Les équipes de la MLB pourraient faire un grand pas en avant avant l’entraînement de printemps 2024

Les Dodgers ont dominé les gros titres de Hot Stove, mais ils sont loin d’être la seule équipe à prendre des mesures significatives cette intersaison. Les ajouts des Reds incluent Jeimer Candelario, Nick Martinez, Frankie Montas et Emilio Pagán ; tandis que les Royals ont ajouté Seth Lugo, Michael Wacha, Hunter Renfroe, Chris Stratton et Will Smith. Les Cardinals ont refait leur rotation avec les signatures de Sonny Gray, Kyle Gibson et Lance Lynn. Les D-backs ont poursuivi leur apparition dans les World Series en signant à nouveau Lourdes Gurriel Jr. et en ajoutant Eduardo Rodriguez et Joc Pederson. Les Mets n’ont pas chassé le gros gibier, mais ils ont fait venir Sean Manaea, Luis Severino et Harrison Bader, entre autres.