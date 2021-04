L’incident a déclenché des manifestations à grande échelle dans la région qui ont abouti à des affrontements avec la police et à un couvre-feu dans toute la ville fixé à 19 heures, s’étendant jusqu’à 6 heures du matin mardi.

Les Twins du Minnesota de la Major League Baseball (MLB) ont été la première équipe à reporter leur match à domicile contre les Red Sox de Boston au milieu de tensions qui ont éclaté du jour au lendemain.

« Par respect pour les événements tragiques survenus hier au Brooklyn Center et suite aux détails supplémentaires de cette situation en évolution, les Twins du Minnesota ont décidé qu’il était dans l’intérêt des fans, du personnel, des joueurs et de la communauté de ne pas jouer au match d’aujourd’hui.», A déclaré l’équipe dans un communiqué.

le #MNTwins a publié la déclaration suivante concernant la décision de reporter le match prévu aujourd’hui contre les Red Sox. pic.twitter.com/7U1S2P928j – Twins du Minnesota (@Twins) 12 avril 2021

« La décision a été prise par les Twins du Minnesota après consultation de la Major League Baseball et des responsables locaux et nationaux. L’organisation Minnesota Twins exprime ses sympathies à la famille de Daunte Wright. »

Cette décision a été suivie par d’autres ligues sportives, notamment l’Association nationale de basketball et la Ligue nationale de hockey, qui ont également reporté leurs matchs à la suite de l’incident de tir.

Le Minnesota Wild de la LNH et les Timberwolves du Minnesota de la NBA ont également décidé de ne pas jouer lundi «Dans le meilleur intérêt des fans, des employés, des joueurs et de la communauté après des discussions avec des responsables locaux et nationaux. »

Selon le chef de la police du Brooklyn Center, Tim Gannon, Wright a été tué lors d’un contrôle routier de routine après qu’un policier lui a tiré par erreur.

L’officier aurait cherché à utiliser son taser, mais a tiré avec son arme à la place.

L’incident s’est produit à proximité de la salle d’audience où l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin est jugé pour le meurtre de George Floyd l’été dernier.