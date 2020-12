Il y aura des publicités sur les casques des joueurs de la LNH cette saison alors que les équipes tenteront de récupérer les revenus perdus à cause de la pandémie.

Les Devils du New Jersey, les Capitals de Washington et les Predators de Nashville sont devenus les premières équipes à dévoiler des publicités de casque mardi. C’est un essai d’un an avec des fans interdits dans la plupart des arènes et un manque à gagner avec une saison régulière raccourcie de 56 matchs.

Bien sûr, les équipes sont dans un grand trou, a déclaré Chris Junghans, directeur des revenus de Nashville, après que l’équipe a annoncé son accord avec Bridgestone. Donc, ils recherchent des actifs précieux, vraiment précieux et tangibles qui nous aideront, des gars comme moi, à rendre nos partenaires entiers. Et cela devait être précieux, il fallait qu’il soit dynamique.

La LNH laisse les maillots seuls, en grande partie parce qu’il était plus rapide et plus facile de vendre des publicités sur des casques qu’autre chose. Le commissaire Gary Bettman a déclaré en 2017, après que la NBA a approuvé les publicités sur les maillots, qu’il faudrait une circonstance inhabituelle »pour faire ce saut au hockey.

Cela serait admissible, même si les casques étaient une première étape naturelle.

C’est très discret, et c’est quelque chose dont nous avons tenu compte pendant que nous examinions la question, a déclaré le président des Devils, Jake Reynolds, qui se vantait d’être la première équipe de la LNH à trouver un commanditaire de casque dans Prudential. «Nous voulions que cela ait un ajustement naturel et un aspect naturel, et nous voulions nous assurer de le faire de la bonne façon.

Les conversations sur les possibilités du bureau de la ligue aux équipes ont commencé après la fin de la saison dernière. Bettman, le sous-commissaire Bill Daly et le directeur des affaires Keith Wachtel sont restés en contact et, il y a un peu plus d’une semaine, les équipes ont reçu le feu vert pour trouver jusqu’à deux sponsors existants pour mettre des logos sur des casques qui correspondent à diverses combinaisons d’uniformes.

Chacune des trois premières équipes a conclu un accord avec la société qui sponsorise les droits de dénomination de son arène.

Nous y étions préparés et nous attendions avec impatience l’opportunité, a déclaré Jim Van Stone, président des opérations commerciales de Monumental Sports & Entertainment.

Van Stone a finalisé l’accord des Capitals avec Capital One, armé de l’expérience d’avoir un sponsor de maillot Wizards.

Nous voulons tous revenir avec les fans dans le bâtiment et revenir à la normale », a-t-il déclaré, mais ce sont des opportunités de diffusion vraiment uniques et je pense que la valeur des médias sociaux et la capacité de créer du contenu autour de nos équipes et joueurs ceci juste une opportunité parfaite basée sur la situation actuelle.

La LNH pourrait vendre des publicités sur les maillots à un moment donné lorsqu’elle estime qu’elle pourrait gagner beaucoup d’argent grâce à l’entreprise. Dans l’immédiateté de la pandémie, il est prévu de déployer d’autres endroits pour les publicités dans les arènes qui seront visibles à la télévision, telles que des bâches couvrant les sièges vides.

Il n’y a que des éléments sur lesquels nous discutons et recherchons des moyens uniques, créatifs et innovants pour pouvoir conserver et générer des revenus, a déclaré Reynolds. La ligue a été très progressiste en ce qui concerne la façon dont elle envisage cela et quelles pourraient être certaines de ces options potentielles.

