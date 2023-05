Les équipes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 seront basées dans des «clusters»: Gianni Infantino

Les équipes de la Coupe du monde 2026 élargie aux États-Unis, au Canada et au Mexique seront basées dans des groupes régionaux au cours des premiers tours pour faciliter les déplacements, a déclaré mercredi le président de la FIFA, Gianni Infantino.

S’exprimant à Los Angeles pour dévoiler le logo officiel et l’image de marque du tournoi, Infantino a déclaré que cette décision avait été motivée par l’ampleur de la finale de 2026.

Pour la première fois, la prochaine Coupe du monde comprendra 48 équipes – contre 32 – et sera co-organisée par trois pays, une autre première.

« Les défis seront toute la logistique qui l’entoure », a déclaré Infantino. « C’est un continent – trois pays et non pas trois petits pays non plus – trois grands pays.

« Les distances, les fuseaux horaires, les différences climatiques aussi – l’altitude au Mexique, le niveau de la mer dans d’autres régions.

« Il est donc important pour nous de créer le bon environnement pour que les équipes et les fans soient placés dans les meilleures conditions possibles.

« C’est-à-dire ne pas trop voyager, surtout au début. Nous allons donc créer des clusters où les équipes seront basées en fonction du tirage au sort, puis elles joueront leurs matchs dans ce cluster particulier. »

Infantino a déclaré que les voyages et la décision de baser les équipes dans les régions avaient été discutés lors d’une réunion à Doha la semaine dernière des 32 entraîneurs impliqués dans la Coupe du monde de l’année dernière.

« C’était l’un des avantages de la Coupe du monde au Qatar, où un joueur, une heure après le match, était dans son lit », a-t-il déclaré.

« (En 2026), il y aura des déplacements, mais nous coordonnerons cela et nous assurerons que ce seront les meilleures conditions possibles pour les équipes. »

Infantino espère quant à lui que le tournoi pourra s’appuyer sur le succès de la finale de 1994 aux États-Unis, qui a contribué à établir la Major League Soccer en Amérique du Nord.

Interrogé sur ce qu’il voulait que soit l’héritage de 2026, Infantino a déclaré à l’AFP: « Ce football sera le sport numéro un en Amérique du Nord. »

Les remarques d’Infantino sont intervenues alors que la FIFA déroulait un « tapis vert » pour les célébrités et les anciens joueurs à l’Observatoire Griffith surplombant Los Angeles.

Le gala a eu lieu pour dévoiler la marque officielle du tournoi 2026.

Parmi les invités figurait l’ancien international américain Alexi Lalas, l’une des stars de 1994.

Lalas a soutenu l’engagement d’Infantino de baser les équipes dans les régions.

« Au risque d’être ‘vieux grincheux’, ce n’est pas comme si ces gars étaient assis sur le siège du milieu en classe économique sur une compagnie aérienne à bas prix ou quoi que ce soit », a déclaré Lalas à l’AFP. « Ils sont sur des avions charter partout.

« Mais ceci dit, on parle évidemment de trajets de six heures, de changements de fuseaux horaires. Pour beaucoup de joueurs à travers le monde, cela change fondamentalement la compétition, donc une situation de type régional a du sens. »

