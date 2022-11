Les équipes de la Coupe du monde abandonnent les brassards arc-en-ciel après les menaces de la FIFA

La menace de punition sur le terrain de la FIFA pour les joueurs a forcé les équipes de la Coupe du monde à reculer lundi et à abandonner un plan pour que leurs capitaines portent des brassards considérés comme une réprimande au bilan des droits de l’homme du pays hôte, le Qatar.

Quelques heures à peine avant que les premiers joueurs portant les brassards en soutien à la campagne “One Love” ne soient mis sur le terrain, la FIFA a averti qu’ils recevraient immédiatement des cartons jaunes – changeant le calcul pour les sept équipes européennes, qui auraient pu s’attendre à simplement avoir une amende. Les affichages sont une violation des règles de la FIFA.

L’impasse n’était que le dernier différend qui menaçait d’éclipser la pièce. Depuis qu’il a obtenu les droits d’organisation de la Coupe du monde en 2010, le Qatar musulman conservateur a été critiqué pour son traitement des travailleurs migrants mal rémunérés ainsi que pour sa criminalisation de l’homosexualité.

La décision du brassard est intervenue trois jours après que les ventes de bière dans les stades ont été soudainement interdites sous la pression du gouvernement qatari et deux jours après que le président de la FIFA, Gianni Infantino, a prononcé une tirade extraordinaire défendant le bilan du pays hôte en matière de droits humains.

Les capitaines de sept nations européennes s’étaient engagés à porter des brassards portant le logo multicolore en forme de cœur de la campagne “One Love”, qui promeut l’inclusion et la diversité dans le football et la société. Cela a ouvert la perspective que les téléspectateurs du monde entier voient un symbole de désapprobation avec le pays hôte et de défi à la FIFA sur les bras de l’Angleterre Harry Kane, des Pays-Bas Virgil van Dijk et du Pays de Galles Gareth Bale lundi.

Menaces de cartons jaunes

En fin de compte, les équipes ont déclaré qu’elles ne pouvaient pas sacrifier le succès sur le terrain. Un carton jaune est un avertissement, mais deux jaunes verraient un joueur expulsé du terrain pour le reste du match et banni du match suivant – une sanction qui est intensifiée dans le format de la Coupe du monde, où les équipes ne jouent que trois matchs avant le les rondes éliminatoires commencent.

“En tant que fédérations nationales, nous ne pouvons pas mettre nos joueurs dans une position où ils pourraient faire face à des sanctions sportives, y compris des réservations”, ont déclaré les sept fédérations de football dans un communiqué commun.

Les capitaines de Belgique, de Suisse, d’Allemagne et du Danemark s’étaient également engagés à porter les brassards dans les prochains jours.

“Notre priorité numéro un à la Coupe du monde est de gagner les matchs”, a déclaré la fédération néerlandaise de football dans un communiqué séparé. “Vous ne voulez pas que le capitaine commence le match avec un carton jaune.”

La Football Supporters Association d’Angleterre a déclaré qu’elle se sentait trahie par la FIFA.

“Aujourd’hui, nous ressentons du mépris pour une organisation qui a montré ses vraies valeurs en donnant le carton jaune aux joueurs et le carton rouge à la tolérance”, a déclaré la FSA.

Gurchaten Sandhu, de l’Association internationale des lesbiennes, gays, bisexuels, trans et intersexes basée à Genève, a déclaré que la FIFA plaçait “les athlètes dans une position très, très délicate”.

“Vous avez lié les mains des équipes nationales. Elles sont là pour concourir”, a-t-il déclaré.

Il a également contesté la défense du Qatar par Infantino samedi, au cours de laquelle il a fait la leçon aux Européens qui ont critiqué le bilan de l’émirat en matière de droits de l’homme et ont déclaré qu’il “se sentait” gay, comme une femme et comme un travailleur migrant. Des groupes de défense des droits ont critiqué le traitement réservé par le Qatar à ces trois groupes de personnes.

“Vous ne vous sentez pas gay. Vous êtes gay”, a déclaré Sandhu.

Il n’était pas immédiatement clair quelle influence, le cas échéant, le gouvernement autocratique du Qatar avait sur la décision. Le gouvernement qatari et son Comité suprême pour la livraison et l’héritage, qui supervise la Coupe du monde, n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Infraction aux règlements

Les plans européens enfreignaient clairement les règlements de la Coupe du monde et les règles générales de la FIFA sur l’équipement des équipes lors de ses matchs, mais le chef de la fédération danoise de football, Jakob Jensen, a déclaré à la chaîne danoise TV2 que l’organisation était “extrêmement déçue par la FIFA”.

“Ils connaissent notre position depuis longtemps”, a déclaré Jensen. “Nous sommes pour l’inclusion, tout comme la FIFA dit qu’ils sont pour l’inclusion. Je ne vois pas en quoi notre message est en conflit avec les messages que la FIFA veut envoyer.”

La FIFA a évoqué la possibilité de cartons jaunes dimanche lors d’une réunion houleuse avec les fédérations européennes de football.

Le règlement d’équipement de l’organisme de football stipule: “Pour les compétitions finales de la FIFA, le capitaine de chaque équipe doit porter le brassard de capitaine fourni par la FIFA.”

Sa proposition, annoncée samedi, était que les capitaines portent des brassards avec des slogans socialement conscients, bien que génériques. Dans cette offre, les brassards indiquant “Pas de discrimination” – le seul de ses slogans choisis alignés sur le souhait des équipes européennes – n’apparaîtraient qu’au stade des quarts de finale.

Lundi, il a proposé un compromis, affirmant que les capitaines des 32 équipes “auront la possibilité” de porter un brassard avec le slogan “Pas de discrimination” lors des matchs de groupe.