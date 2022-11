Les équipes de la Coupe du monde abandonnent le brassard OneLove au milieu de la dispute de la FIFA

Les capitaines d’Angleterre, du Pays de Galles, de Belgique, du Danemark, d’Allemagne et des Pays-Bas ne porteront pas le brassard anti-discrimination OneLove lors de leurs ouvertures de la Coupe du monde après avoir confirmé que leurs capitaines recevraient des cartons jaunes s’ils participaient à l’initiative.

L’annonce est intervenue juste avant le début prévu de leurs campagnes de Coupe du monde. Les fédérations nationales ont déclaré qu’elles étaient prêtes à payer une amende pour que leurs capitaines portent le brassard OneLove, mais une fois qu’il est devenu clair que leurs capitaines seraient sanctionnés, ils ont dû changer de plan.

“La FIFA a été très claire sur le fait qu’elle imposera des sanctions sportives si nos capitaines portent les brassards sur le terrain de jeu”, indique un communiqué conjoint des nations. “En tant que fédérations nationales, nous ne pouvons pas mettre nos joueurs dans une position où ils pourraient faire face à des sanctions sportives, y compris des réservations, nous avons donc demandé aux capitaines de ne pas tenter de porter les brassards lors des matchs de la Coupe du Monde de la FIFA.

“Nous étions prêts à payer des amendes qui s’appliqueraient normalement aux infractions au règlement sur les kits et nous nous étions fermement engagés à porter le brassard. Cependant, nous ne pouvons pas mettre nos joueurs dans la situation où ils pourraient être avertis ou même contraints de quitter le terrain de jeu. .

“Nous sommes très frustrés par la décision de la FIFA qui, selon nous, est sans précédent – nous avons écrit à la FIFA en septembre pour les informer de notre souhait de porter le brassard One Love pour soutenir activement l’inclusion dans le football, et nous n’avons eu aucune réponse. Nos joueurs et entraîneurs sont déçus – ils sont de fervents partisans de l’inclusion et montreront leur soutien d’autres manières.”