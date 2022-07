Les équipes de Formule 1 veulent une décision rapide sur les changements de 2023

Les équipes de Formule 1 disent qu’elles ont besoin d’une décision rapide, de préférence avant les vacances d’août, sur les modifications techniques proposées pour 2023 qui visent à mettre fin au problème de “marsouinage” du sport mais qui ont divisé le paddock.

La FIA au pouvoir veut s’attaquer à l’oscillation verticale, un phénomène où les voitures rebondissent à grande vitesse comme un marsouin dans l’eau.

Le problème est une conséquence des changements aérodynamiques majeurs de cette année.

Le plan consiste à relever les bords du plancher des voitures de 25 mm et à effectuer des tests de déflexion latérale du plancher plus rigoureux.

Certaines équipes, comme Ferrari et Red Bull, qui n’ont pas de problème avec le marsouinage, soutiennent que les propositions favorisent ceux qui se sont trompés cette année et ne devraient pas être forcées pour des raisons de sécurité.

Quoi qu’il en soit, tous doivent savoir quelles règles s’appliquent pour 2023 pour éviter de perdre un temps et des ressources précieux sous le plafond des coûts, avec le développement et la conception de nouvelles voitures qui s’intensifient après août.

“Il n’est pas encore trop tard, mais nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre encore quatre ou six semaines”, a déclaré Jan Monchaux, directeur technique d’Alfa Romeo.

“Je préférerais que ces changements soient pour 24, mais si cela arrive pour 23, je pense que maintenant juste avant l’arrêt (d’août), c’est en quelque sorte le dernier qui est acceptable.”

Le directeur de l’ingénierie au sol de Mercedes, Andrew Shovlin, a déclaré que son équipe voulait de la clarté.

« Vont-ils changer ? Si c’est le cas, allons-y et convenons-en », a-t-il déclaré.

«Nous savons qu’en tant qu’équipe, nous devons résoudre nos problèmes nous-mêmes et nous nous sommes fixé cet objectif dès le premier jour et nous sommes assez confiants que nous pouvons atteindre cet objectif. C’est pourquoi j’ai dit pour nous, le plus important, c’est que nous voulons juste de la clarté à ce sujet.

James Key de McLaren a déclaré “plus tôt nous connaîtrons les chiffres définitifs, mieux ce sera.”

Le directeur de Red Bull, Christian Horner, a plus tôt pointé du doigt Mercedes, suggérant que les changements étaient “afin qu’une certaine équipe puisse faire rouler sa voiture plus bas et bénéficier de ce concept”.

Mercedes a particulièrement souffert du marsouinage et n’a pas encore remporté de course après avoir remporté le titre des constructeurs pendant huit années consécutives, mais ils semblent maintenant maîtriser le problème.

“Vous pouvez comprendre l’énigme des équipes qui ne veulent pas que les règlements changent. Nous ne savons pas, en tant que Mercedes, qu’un changement de réglementation nous conviendra », a déclaré Shovlin.

“Notre position serait que si nous voulons résoudre certains des problèmes fondamentaux, vous n’allez pas le faire en laissant les règles seules.”

