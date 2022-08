Les équipes de football du comté de La Salle ouvrent l’entraînement lundi – Shaw Local

Lundi, les équipes de football de l’État de l’Illinois se rendront sur le terrain pour la première journée d’entraînement officielle de la saison 2022.

Mais avec les équipes autorisées les jours de contact en été pour les camps et les 7 contre 7 ainsi que le conditionnement et la musculation qui se déroulent jusqu’en juillet, le premier jour d’entraînement officiel est-il toujours excitant ?

“C’est toujours spécial”, a déclaré l’entraîneur de St. Bede, Jim Eustice. “Nous avons passé un bel été et nous n’avons pas été ensemble depuis 10 jours et maintenant que c’est” réel “, c’est excitant. L’anticipation de la saison et le fait de savoir qu’elle est officiellement là rendent le premier entraînement très amusant.

L’entraîneur de La Salle-Pérou, Jose Medina, a déclaré que l’été était consacré à la préparation avec la musculation, le conditionnement, le travail sur les schémas et la constitution d’équipes, mais avec le premier jour d’entraînement officiel, les réflexions se tournent vers la façon dont la saison pourrait se dérouler.

“Je suis toujours enthousiasmé par le premier jour d’entraînement”, a déclaré Medina. « C’est le début de la nouvelle saison. C’est l’inconnu de la façon dont cette équipe se comportera contre nos adversaires sur notre calendrier. C’est l’excitation de ne pas savoir quels joueurs vont se mobiliser pour faire de grandes choses pour aider l’équipe à gagner.

Pour l’entraîneur de Mendota Keegan Hill, tout le temps passé pendant l’été rend le début officiel de la saison plus significatif.

“C’est le début officiel de la saison de football”, a déclaré Hill. “Vous avez une routine positive, tout le monde est là, l’école que vous commencez. Vous pariez que c’est excitant. Le temps investi l’été suscite des attentes car le travail signifie quelque chose. L’automne est amplifié par l’été.

Nick Meyer, qui entame sa première saison en tant qu’entraîneur-chef de Fieldcrest lundi, a convenu que le travail d’été améliore la première journée officielle d’entraînement.

“Le premier jour de pratique est toujours spécial même avec toutes les activités estivales”, a déclaré Meyer. « Au contraire, c’est plus excitant à cause du travail d’été. Les gars se lancent maintenant dans les installations et comprennent les attentes de la pratique. Tous les joueurs sont là et terminent leurs jobs d’été et d’autres sports. L’école n’a pas encore commencé, donc tout l’accent est mis sur le football et sur l’amélioration de votre équipe.

L’entraîneur de Bureau Valley, Mat Pistole, limite délibérément les activités estivales du Storm, car il estime qu’il est important que ses joueurs puissent travailler, participer à d’autres sports et prendre des vacances.

Un avantage supplémentaire de l’été plus léger du Storm – qui comprenait un 7 contre 7, un entraînement et huit jours de camp – est de garder la «spécialité» du premier jour officiel d’entraînement.

“Je pense que ce qui rend le premier jour si spécial, c’est que c’est une chance pour cette équipe d’écrire son propre livre”, a déclaré Pistole. « Chaque année, votre groupe a une identité et le premier jour est celui où vous posez cette fondation.

“Le premier jour est quelque chose que nos étudiants de première année n’oublieront jamais et c’est généralement un jour où les choses commencent à s’imprégner pour nos seniors que c’est leur dernier tour. Il y a toujours des papillons, de grands espoirs et de l’excitation.

L’entraîneur de Hall, Randy Tieman, qui revient pour son deuxième passage à la tête de son alma mater, a déclaré qu’il avait l’impression que toutes les activités estivales avaient pris un peu de distance par rapport à la première journée officielle.

“Je ne pense pas que ce soit aussi spécial qu’avant”, a déclaré Tieman. “Je crois que le premier samedi où vous faites des pads complets est toujours excitant quand vous arrivez enfin à frapper.”

Les premiers entraînements officiels signifient que la saison est dans moins de trois semaines avec le coup d’envoi de Princeton le jeudi 25 août et le reste des équipes de la région ouvrant le vendredi 26 août.

“La semaine 1 est toujours en août, alors maintenant ça commence à se sentir plus réel”, a déclaré Meyer. “Tout le monde est plus enfermé parce qu’ils savent que dans quelques semaines, ce sera le jour du match.”