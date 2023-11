Les équipes de cross-country de BYU obtiennent leurs billets pour les championnats de la NCAA

Les équipes de cross-country masculines et féminines de BYU – toutes deux classées n ° 3 dans les derniers sondages nationaux – ont remporté deux deuxièmes places aux championnats régionaux de cross-country de montagne de la NCAA vendredi à Lubbock, au Texas. Les deux meilleures équipes se qualifient automatiquement pour les championnats de la NCAA, qui auront lieu le 18 novembre à Charlottesville, en Virginie.

La puissance éternelle du nord de l’Arizona, classée n ° 1 dans les sondages nationaux masculins et féminins, a remporté les deux courses par équipe, battant BYU par seulement 13 points dans la course féminine et par 53 dans la course masculine.

L’équipe masculine de BYU, qui n’a pas inscrit deux de ses meilleurs coureurs afin de les reposer pour les championnats nationaux, a terminé avec 89 points, tandis que NAU en a marqué 36. BYU n’a placé aucun coureur dans le top 10, mais la profondeur de l’équipe les a portés au rang de coureur. -finition. James Corrigan a terminé 12e et ses coéquipiers Kenneth Rooks, Lucas Bons et Joey Nokes ont terminé respectivement 16e, 17e et 18e sur 123 coureurs.

L’équipe féminine de BYU, championne de la Big 12 Conference, a placé trois coureuses dans le top 10 sur un peloton de 135 femmes. Carmen Alder et Aubrey Frentheway de BYU ont terminé respectivement quatrième et cinquième sur le parcours de 6 000 mètres, avec seulement 0,10 de seconde les séparant. Sa coéquipière Lexy Halladay a terminé neuvième et Carlee Hansen, une junior de Woods Cross transférée de Caroline du Nord, 16e.

Morgan Nokes, de l’Utah Valley, dont le mari Joey a terminé 18e dans la course masculine, a été le meilleur finisseur de l’UVU, se classant 12e.

Les écoles de l’Utah ont remporté trois des cinq premières places parmi les 20 équipes de la compétition féminine. L’Utah a terminé loin troisième derrière NAU et BYU, suivi du Colorado et de l’Utah Valley, 136. L’État de l’Utah était huitième (217), l’État de Weber 13e et le sud de l’Utah 15e.

Chez les hommes, Weber State a terminé neuvième, Utah State 10e, Southern Utah 11e et Utah Valley 12e.

Meilleures finalistes de l’Utah dans la course féminine

4. Carmen Alder, BYU, 19 h 30,5

5. Aubrey Frentheway, BYU, 19:30.6

9. Lexy Halladay-Lowry, BYU, 19:47.1

12. Morgan Nokes, UVU, 19:49.0

14. Annasasia Peters, Utah, 19:53.0

16. Carlee Hansen, BYU, 19:57.6

17. Ari Trimble, UVU, 19:58.2

18. McKaylie César, Utah, 20:04.6

19. Morgan Jensen, Utah, 20:04.8

23. Emma Thornley, USU, 20:15,9

25. Anastaysia Davis, BYU, 20:16,6

26. Jacey Farmer, BYU, 20:17,5

31. Abbie Fuhriman, UVU, 20:25.9

32. Clara Mayfield, Utah 20:27.9

34. Abby Jensen, USU, 20:31.9

36. Oakley Olson, UVU, 20:34,2

37. Kataryna Nowakowska, Utah, 20:35.2

28. Taylor Rohatinsky, BYU, 20:37.1

40. Lydia Beus, UVU, 20:38.9

Meilleurs finalistes de l’Utah dans la course masculine

12. James Corrigan, BYU, 29:19,8

16. Kenneth Rooks, BYU, 29:25,7

17. Lucas Bons, BYU, 29:25,9

18. Joey Nokes, BYU, 29:25,9

24. Peter Visser, rue Weber, 29:43.1

26. Garrett Stanford, BYU, 29:48,6

31. Jacob Stanford, BYU, 30:05.5