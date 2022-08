Les équipes de biais et de sécurité de l’IA sont divisées sur l’intelligence artificielle

Il existe aujourd’hui des équipes de chercheurs dans le milieu universitaire et dans les principaux laboratoires d’IA qui travaillent sur le problème de l’éthique de l’IA ou sur les préoccupations morales soulevées par les systèmes d’IA. Ces efforts ont tendance à être particulièrement axés sur les problèmes de confidentialité des données et sur ce que l’on appelle le biais de l’IA – des systèmes d’IA qui, en utilisant des données de formation avec un biais souvent intégré, produisent des résultats racistes ou sexistes, comme le refus des limites de carte de crédit qu’elles accorderaient aux femmes. un homme aux qualifications identiques.

Il existe également des équipes de chercheurs dans le milieu universitaire et dans certains laboratoires d’IA (bien que moins nombreux) qui travaillent sur le problème de l’alignement de l’IA. C’est le risque qu’à mesure que nos systèmes d’IA deviennent plus puissants, nos méthodes de surveillance et nos approches de formation soient de plus en plus dénuées de sens pour les amener à faire ce que nous voulons réellement. En fin de compte, nous aurons confié l’avenir de l’humanité à des systèmes avec des objectifs et des priorités que nous ne comprenons pas et que nous ne pouvons plus influencer.

Aujourd’hui, cela signifie souvent que les éthiciens de l’IA et ceux de l’alignement de l’IA travaillent sur des problèmes similaires. Améliorer la compréhension du fonctionnement interne des systèmes d’IA d’aujourd’hui est une approche pour résoudre l’alignement de l’IA, et est cruciale pour comprendre quand et où les modèles sont trompeurs ou discriminatoires.

Et à certains égards, l’alignement de l’IA n’est que le problème de la partialité de l’IA dans son ampleur (terrifiante) : nous attribuons plus de pouvoir de décision sociétal à des systèmes que nous ne comprenons pas entièrement et que nous ne pouvons pas toujours auditer, et que les législateurs ne font pas. t savoir presque assez bien pour réglementer efficacement.

Aussi impressionnant que puisse paraître l’intelligence artificielle moderne, ces systèmes d’IA sont, en un sens, « stupides ». Ils ont généralement une portée très étroite et une puissance de calcul limitée. Dans la mesure où ils peuvent causer des dommages, ils le font principalement soit en reproduisant les dommages dans les ensembles de données utilisés pour les former, soit par une mauvaise utilisation délibérée par de mauvais acteurs.

Mais l’IA ne restera pas stupide pour toujours, car de nombreuses personnes travaillent avec diligence pour la rendre aussi intelligente que possible.

Une partie de ce qui rend les systèmes d’IA actuels limités dans les dangers qu’ils représentent est qu’ils n’ont pas un bon modèle du monde. Pourtant, des équipes travaillent à former des modèles qui fais avoir une bonne compréhension du monde. L’autre raison pour laquelle les systèmes actuels sont limités est qu’ils ne sont pas intégrés aux leviers de pouvoir de notre monde – mais d’autres équipes s’efforcent de construire des drones, des bombes, des usines et des outils de fabrication de précision alimentés par l’IA.

Cette dynamique – où nous allons de l’avant pour rendre les systèmes d’IA de plus en plus intelligents, sans vraiment comprendre leurs objectifs ni avoir un bon moyen de les auditer ou de les surveiller – nous prépare au désastre.

Et pas dans un avenir lointain, mais dans quelques décennies. C’est pourquoi il est crucial que la recherche sur l’éthique de l’IA se concentre sur la gestion des implications de l’IA moderne et que la recherche sur l’alignement de l’IA se concentre sur la préparation de futurs systèmes puissants.

Pas seulement les deux faces d’une même médaille

Alors, ces deux groupes d’experts chargés de sécuriser l’IA s’entendent-ils vraiment ?

Hahaha, non.

Ce sont deux camps, et ce sont deux camps qui se détestent parfois violemment.

Du point de vue des personnes travaillant sur l’éthique de l’IA, les experts qui se concentrent sur l’alignement ignorent les vrais problèmes que nous rencontrons déjà aujourd’hui au profit d’une obsession pour les problèmes futurs qui pourraient ne jamais se produire. Souvent, le camp de l’alignement ne sait même pas sur quels problèmes travaillent les responsables de l’éthique.

“Certaines personnes qui travaillent sur une politique à long terme / de type AGI ont tendance à ignorer, minimiser ou tout simplement ne pas considérer les problèmes immédiats du déploiement / des dommages de l’IA”, Jack Clark, co-fondateur du laboratoire de recherche sur la sécurité de l’IA Anthropic et ancien directeur des politiques chez OpenAI, a écrit Cette fin de semaine.

Du point de vue de nombreuses personnes chargées de l’alignement de l’IA, cependant, beaucoup de travail “d’éthique” dans les meilleurs laboratoires d’IA est fondamentalement juste glorifié les relations publiques, principalement conçu pour que les entreprises technologiques puissent dire qu’elles sont préoccupées par l’éthique et éviter les embrouilles embarrassantes en matière de relations publiques – mais ne faisant rien pour changer la trajectoire globale du développement de l’IA. Dans les enquêtes menées auprès d’experts en éthique de l’IA, la plupart disent qu’ils ne s’attendent pas à ce que les pratiques de développement des grandes entreprises changent pour donner la priorité aux préoccupations morales et sociétales.

(Pour être clair, de nombreuses personnes de l’alignement de l’IA aussi adressez cette plainte aux autres dans le camp d’alignement. De nombreuses personnes travaillent à rendre les systèmes d’IA plus puissants et plus dangereux, avec diverses justifications sur la façon dont cela aide à apprendre à les rendre plus sûrs. D’un point de vue plus pessimiste, presque tout le travail d’éthique de l’IA, de sécurité de l’IA et d’alignement de l’IA consiste en réalité à créer des IA plus puissantes, mais avec de meilleures relations publiques.)

De nombreux chercheurs en éthique de l’IA, pour leur part, disent qu’ils aimeraient en faire plus, mais sont bloqués par des cultures d’entreprise qui ne les prennent pas très au sérieux et ne traitent pas leur travail comme une priorité technique clé, comme l’a expliqué l’ancien chercheur en éthique de Google AI. Meredith Whittaker noté dans un tweet:

J’ai une blague sur l’éthique de l’IA, mais elle doit être approuvée par les relations publiques, le service juridique et nos partenaires du ministère de la Défense avant que je puisse la raconter. – Meredith Whittaker (@mer__edith) 26 juillet 2020

Un écosystème d’IA plus sain

La bataille entre l’éthique de l’IA et l’alignement de l’IA n’a pas à exister. Après tout, les climatologues qui étudient les effets actuels du réchauffement n’ont pas tendance à condamner amèrement les climatologues qui étudient les effets à long terme, et les chercheurs travaillant sur la projection des pires scénarios n’ont pas tendance à prétendre que quiconque travaille sur les vagues de chaleur aujourd’hui c’est perdre du temps.

Vous pourriez facilement imaginer un monde où le domaine de l’IA serait similaire – et beaucoup plus sain pour lui.

Pourquoi n’est pas que le monde dans lequel nous sommes?

Mon instinct est que les luttes intestines de l’IA sont liées à la compréhension publique très limitée de ce qui se passe avec l’intelligence artificielle. Lorsque l’attention du public et les ressources se font rares, les gens trouvent des projets malavisés menaçants – après tout, ces autres projets obtiennent un engagement qui se fait au détriment des leurs.

Beaucoup de gens – même beaucoup de chercheurs en IA – ne s’inquiètent pas des impacts de leur travail sur la sécurité très sérieusement.

Dans les différents laboratoires à grande échelle (où grande échelle = plusieurs milliers de GPU), les opinions des dirigeants divergent sur l’importance de la sécurité. Certaines personnes se soucient beaucoup de la sécurité, d’autres s’en soucient à peine. Si les problèmes de sécurité s’avèrent être réels, euh oh! – Jack Clark (@jackclarkSF) 6 août 2022

Parfois, les dirigeants rejettent les préoccupations de sécurité à long terme par conviction sincère que l’IA sera très bonne pour le monde, donc la chose morale à faire est d’accélérer le développement.

Parfois, c’est par conviction que l’IA ne va pas du tout transformer, du moins pas de notre vivant, et donc il n’y a pas besoin de tout ce remue-ménage.

Parfois, cependant, c’est par cynisme – les experts savent à quel point l’IA est susceptible d’être puissante, et ils ne veulent pas de surveillance ou de responsabilité car ils pensent qu’ils sont supérieurs à toute institution qui les tiendrait responsables.

Le public n’est que vaguement conscient que les experts ont de sérieux problèmes de sécurité concernant les systèmes d’IA avancés, et la plupart des gens n’ont aucune idée des projets prioritaires pour le succès à long terme de l’alignement de l’IA, des préoccupations liées au biais de l’IA et de ce que font exactement les éthiciens de l’IA. jour, de toute façon. En interne, les responsables de l’éthique de l’IA sont souvent cloisonnés et isolés dans les organisations où ils travaillent, et doivent se battre juste pour que leurs collègues prennent leur travail au sérieux.

Ce sont ces lacunes générales avec l’IA en tant que domaine qui, à mon avis, sont à l’origine de la plupart des divisions entre les chercheurs en sécurité de l’IA à court et à long terme. Dans un domaine sain, il y a beaucoup de place pour que les gens travaillent sur différents problèmes.

Mais dans un domaine qui peine à se définir et qui craint de n’être en mesure de rien faire du tout ? Pas tellement.

Une version de cette histoire a été initialement publiée dans la newsletter Future Perfect.