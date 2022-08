Les équipes de BC Wildfire s’attaquent à des incendies de taille ponctuelle près d’Enderby

Les équipes du BC Wildfire Service continuent de passer leur week-end de vacances à lutter contre les incendies de forêt qui éclatent dans le nord de l’Okanagan.

Un incendie de taille ponctuelle s’est déclaré le dimanche 31 juillet à Lindmark Creek, près de l’extrémité Enderby du lac Mabel, bien que peu d’informations soient disponibles pour le moment.

Dans la nuit du lundi 1er août, un incendie s’est déclaré au-dessus du ruisseau Lindmark, au nord-est du lac Mabel et à l’ouest du lac Greenbush. Il est répertorié comme 0,1 hectare et sa taille et classé comme hors de contrôle, ce qui signifie que le feu de forêt continue de se propager et ne répond pas aux efforts de suppression. Lorsque cela se produit, BCWS applique des méthodes de suppression et de contrôle plus agressives.

Une équipe est sur place pour cet incendie.

L’incendie de Glaznier Creek à neuf kilomètres à l’est d’Armstrong qui s’est déclaré au cours du week-end est de taille ponctuelle et classé comme sous contrôle, ce qui signifie que les efforts de suppression ont garanti que le feu de forêt ne se propagerait plus. Une équipe est sur place et surveille également l’incendie à proximité de Myriam Creek, au nord du parc provincial Silver Star. Elle aussi est classée comme ponctuelle et sous contrôle.

L’incendie de forêt de Bryers Road près de Cherryville est désormais classé comme éteint et n’apparaît plus dans le guide des incendies actifs de BCWS.

