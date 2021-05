Les équipes d’Anthony Joshua et Tyson Fury examinent les contrats avant l’annonce prévue | Nouvelles de boxe

Les équipes d’Anthony Joshua et de Tyson Fury examinent les contrats, le promoteur Eddie Hearn s’attendant à annoncer le combat pour le titre mondial incontesté la semaine prochaine.

Les champions des poids lourds rivaux de Grande-Bretagne se sont encore rapprochés d’une énorme confrontation estivale, malgré les récentes inquiétudes soulevées par le promoteur américain de Fury, Bob Arum.

Le patron de Matchroom, Hearn, qui guide la carrière de Joshua, reste confiant quant à la finalisation du combat contre Fury, qui devrait se dérouler en Arabie saoudite.

« Vous avez entendu Frank Warren hier soir, qui a dit à juste titre, hier soir, nous avons reçu le contrat du Moyen-Orient », a déclaré Hearn Billetterie Sky Sports.

Anthony Joshua devrait affronter Tyson Fury dans un combat pour le titre mondial incontesté



«Les avocats de toutes les parties doivent passer par là et s’assurer qu’ils en sont satisfaits.

« Mais nous sommes tous partis. Ce combat est en cours, ce combat est en cours. Comme je l’ai dit à tout le monde la semaine dernière, aller et retour avec les brouillons.

«Je crois que vous recevrez une annonce la semaine prochaine. Je ne sais pas quoi vous dire d’autre.

« J’ai vu les commentaires de Bob Arum, » Le combat est mort « . Je ne sais pas d’où cela vient.

















Tyson Fury se moque d’Anthony Joshua et prétend qu’il quittera son tabouret si Joshua dure plus de trois tours.



« Nous savons ce que nous faisons et c’est maintenant reconnu par l’autre camp, ce qui est bien. »

Hearn admet que les négociations ont été compliquées, bien qu’il ait écarté tout doute que Joshua et Fury ne partageraient pas la bague cette année, avec tous les titres mondiaux en jeu.

Il a déclaré: «C’est un processus qui doit passer par notre équipe juridique. De toute évidence, de leur côté, il y a trois ou quatre autres parties. Leurs avocats individuels veulent également l’examiner.

«D’ici demain soir, les commentaires de tous seront de retour sur l’accord long.

Joshua détient les titres WBA, IBF et WBO



« Je me souviens avec Mayweather-Pacquiao, ça a continué, et ainsi de suite. Ce combat a eu lieu quand ces gars-là n’étaient pas à leur apogée.

« En ce moment, Tyson Fury et Anthony Joshua sont dans l’apogée absolue de leur carrière. Vous obtiendrez ce combat ensuite, et vous l’obtiendrez pour le championnat du monde incontesté. Nous ne pouvons pas avancer plus vite. »

