Les équipes d’ambulance de Los Angeles, qui est devenue le « point zéro » de la dernière vague de cas de Covid-19 aux États-Unis, ont reçu l’ordre de refuser le transport des personnes susceptibles de mourir, préservant ainsi les ressources de celles qui ont de meilleures chances.

En raison de l’impact de la pandémie sur les hôpitaux, «Les patients adultes en arrêt cardiaque contondant traumatique et non hospitalier ne doivent pas être transportés si le retour de la circulation spontanée n’est pas obtenu sur le terrain,» lundi, l’agence des services médicaux d’urgence du comté de Los Angeles (EMS) a déclaré dans une note de service. La politique s’applique à tous les types de patients, des victimes d’une crise cardiaque ou d’un accident vasculaire cérébral aux victimes d’accidents.

Les patients en arrêt cardiaque traumatique qui répondent à certains critères, tels que l’absence de retour de circulation spontanée ou de rythme choquable identifié lors des efforts de réanimation, « Doit être déclaré mort sur les lieux et non transporté, » dit la directive. Pour les patients en arrêt cardiaque non traumatique qui ne répondent pas aux critères dits de référence 814, les efforts de réanimation sur place doivent se poursuivre pendant 20 minutes maximum. « Ou jusqu’à ce que la futilité soit atteinte. »

L’agence EMS a également ordonné de nouvelles restrictions sur la quantité d’oxygène pouvant être administrée aux patients dans diverses situations. Par exemple, «EMS ne devrait administrer de l’oxygène d’appoint qu’aux patients dont la saturation en oxygène est inférieure à 90%.» Toutes les modifications sont entrées en vigueur immédiatement.

Le comté de Los Angeles a recensé près de 11000 décès liés à Covid-19 et compte actuellement environ 7700 patients hospitalisés pour le virus, selon les données de santé publique. Les responsables du comté ont averti lundi que les décès hebdomadaires pourraient atteindre 1000 si les tendances actuelles se poursuivent. Un nombre record de 262 décès a été signalé mercredi dernier seulement, et le nombre cumulé de cas confirmés dans le comté a doublé pour atteindre 800000 entre la fin novembre et le 2 janvier.

Mise à jour quotidienne du COVID-19:

4 janvier 2021

Nouveaux cas: 9142 (827498 à ce jour)

Nouveaux décès: 77 (10850 à ce jour)

Hospitalisations actuelles: 7 697 Le nombre de nouveaux cas et de décès signalés aujourd’hui reflète les retards de déclaration pendant le week-end de vacances du Nouvel An. pic.twitter.com/e1Zdmju5iv – Santé publique LA (@lapublichealth) 5 janvier 2021

La Garde nationale a été appelée pour aider les employés du comté à déplacer les cadavres des morgues des hôpitaux surpeuplés. «Il y a eu des résultats malheureux pour les patients dans les hôpitaux et les ambulances à travers le comté qui n’ont pas pu être déchargés dans un service d’urgence en temps opportun,» le directeur des services de santé du comté, le Dr Christina Ghaly, a déclaré au Los Angeles Times.

De nombreux hôpitaux détourneraient des ambulances vers d’autres prestataires, tandis que certains patients qui arrivent sont placés dans des salles d’attente. Dans certains cas, des soins intensifs sont dispensés dans les couloirs et les zones de récupération.

L’épidémiologiste Dr Eric Feigl-Ding a appelé les nouvelles politiques d’ambulance « Mauvais niveau suivant. » Il ajouta, «Ce changement radical des règles d’ambulance signifie que si un ambulancier ambulancier ne peut pas réanimer un rythme cardiaque, un patient ne sera transporté dans aucun hôpital de Los Angeles. C’est pire que de rationner les soins. »

⚠️NIVEAU SUIVANT MAUVAIS – ce changement radical des règles d’ambulance 🚑 signifie que si un ambulancier ambulancier ne peut pas réanimer un battement de cœur, un patient ne sera transporté dans aucun hôpital de Los Angeles. C’est pire que de rationner les soins. Nous y sommes parvenus. #COVID-19[FEMININE pic.twitter.com/DllJMTKdWT – Éric Feigl-Ding (@DrEricDing) 31 décembre 2020

Les hôpitaux de Los Angeles sont «Au bord de la catastrophe», L’ambassadrice de bonne volonté des Nations Unies et journaliste Isha Sesay a rapporté sur Twitter. «De mon appartement, tout ce que j’entends, ce sont des sirènes d’ambulance, toute la journée.

Les hôpitaux de Los Angeles sont «au bord de la catastrophe» selon un haut responsable. Les agents de santé décrivent la scène dans les hôpitaux comme une «zone de guerre». De mon appartement, tout ce que j’entends, ce sont des sirènes d’ambulance. Toute la journée. S’il vous plaît, s’il vous plaît, restez à la maison tout le monde. Porter un masque. – Isha Sesay (@IshaSesay) 2 janvier 2021

