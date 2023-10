Les équipes continuent d’essayer cette pénalité, mais elles continuent d’échouer

Mauro Icardi de Galatasaray a été l’un des derniers joueurs à tenter la routine des penaltys à deux et à échouer après avoir envoyé le ballon loin de la cible. (Photo par Seskim Photo/MB Media/Getty Images)

Jason Cummings a forgé une carrière décente dans les ligues de football écossaises et anglaises et a représenté non pas un, mais deux pays au niveau international (Écosse et Australie), mais il y a de fortes chances qu’on se souvienne principalement de lui pour la terrible erreur qu’il a commise en jouant. en Inde cette semaine.

L’attaquant de 28 ans a marqué deux fois lors d’une victoire 2-1 de l’équipe de Super League indienne Mohun Bagan Super Giant contre les ménés maldiviens Maziya en Coupe AFC lundi. Cependant, c’est la manière dont il a raté une occasion de marquer sur penalty qui restera à jamais dans l’infamie.

Déjà mené 1-0, Mohun Bagan a eu une chance en or de doubler son avance après avoir écopé d’un penalty cinq minutes avant la mi-temps.

L’attaquant australien s’est prononcé contre une conversion simple à partir de 12 mètres et a plutôt tenté d’exécuter l’une des routines de penalty les plus maudites de l’histoire du football : le tir à deux.

Au lieu de tirer, Cummings a tenté de déconcerter le gardien de Maziya en renvoyant astucieusement le ballon à son partenaire de frappe Dimitri Petratos. Mais sa mise à pied mal placée n’a pas réussi à trouver sa cible et Petratos a été battu au ballon par un défenseur avant d’avoir une chance de rentrer chez lui.

Alors pourquoi le tir à deux n’a-t-il pas fonctionné ? Parce que ça ne marche jamais. En fait, Cummings et Petratos ont été le deuxième duo à échouer avec la routine en moins d’une semaine après que Mauro Icardi et Kerem Akturkoglu aient subi le même sort dans le cadre d’une tentative tout aussi ratée alors qu’ils jouaient pour Galatasaray six jours auparavant.

En effet, l’histoire a prouvé à maintes reprises que lorsqu’il s’agit de procédures de pénalité, l’ajout d’une seconde partie finit généralement par ridiculiser les deux preneurs.

Donc, si vous présidez un tir au but et que vous ne parvenez pas à résister à la tentation d’essayer la technique à deux, nous vous recommandons fortement de lire notre guide d’avertissement opportun.

1. Tenez compte des avertissements de l’histoire

Les annales du football regorgent d’exemples de tirs au but ridicules, le fameux jeton « Panenka » au milieu étant l’un des plus périlleux à réaliser. Mais elle est suivie de près par la détestable méthode du « double acte ».

Même le grand Johan Cruyff a prouvé que les joueurs les plus naturellement doués peuvent ressembler à des amateurs de haut niveau, comme l’icône néerlandaise (et son coéquipier de l’Ajax Jesper Olsen) l’a découvert lors d’un match contre Helmond Sport en 1982.

2. Discutez d’abord d’un plan avec votre coéquipier

Lorsqu’ils ont tenté le penalty contre Manchester City en 2005, le duo d’Arsenal, Thierry Henry et Robert Pires, n’a pas eu le temps de revenir sur les subtilités de leur tentative et semblait complètement ignorer leurs rôles respectifs dans le désordre qui a suivi.

« C’était l’idée de Thierry et bien sûr c’était mon erreur, car j’ai raté le ballon », a déclaré Pires plus tard. « Je regrette la passe mais pas le penalty. C’était une bonne idée, les gens ont besoin de regarder quelque chose de nouveau et le penalty entre moi et Thierry était une nouveauté. Parfois dans le football, je sais que c’était une grosse erreur, mais parfois tu J’ai besoin d’un peu de fantaisie sur le terrain. Pour moi, c’était une bonne fantaisie mais malheureusement j’ai raté la passe. Mais c’était une bonne idée. »

3. Assurez-vous d’atteindre la cible

Cela devrait être l’exigence minimale pour toute sanction, mais cela ne fait qu’augmenter en importance à mesure que votre approche s’avère inutile et surmenée.

Attention, Mauro Icardi.

4. Restez calme et gardez-le bas

Dans le prolongement du point précédent, il est tout aussi vital que si vous sortez indemne de la première étape de la pénalité à deux (c’est-à-dire que votre licenciement trouve sa marque avec succès), ce soit au deuxième joueur de garder la tête froide. sur leurs épaules.

En mars dernier, le milieu de terrain du Rayo Vallecano, Isi Palazón, a montré exactement ce qui se passe lorsque vous vous lancez sur un coup de pied factice à fond, échangeant la grâce sous la pression contre un tir sauvage qui s’est retrouvé en orbite.

5. Ne vous inquiétez pas des sentiments du gardien de but

Attention, comme l’ont montré Mehdi Taremi et Abdulaziz Hatem du club qatari d’Al Gharafa en 2019, trop d’empathie avec le gardien adverse peut conduire à ce que les membres inférieurs du tireur deviennent soudainement mous au moment le plus inopportun. Si vous craignez l’apparition soudaine du syndrome des spaghettis mouillés, baissez simplement la tête et passez vos lacets dedans !

6. En cas de doute, faites comme Lionel Messi

Malgré toutes ces mises en garde, il convient de noter qu’il y a eu des cas – aussi rares soient-ils – où la pénalité à deux a été correctement exécutée avec précision et panache.

La mauvaise nouvelle est que vous et votre partenaire devrez probablement posséder une compréhension télépathique comparable à celle de Lionel Messi et Luis Suárez lors de leur apogée à Barcelone en 2015-2016 pour y parvenir sans avoir l’air idiot.