Les équipes commenceront à arriver à Doha à partir du 7 novembre

À un mois du coup d’envoi, le Qatar a ajouté 30 000 chambres pour accueillir les visiteurs du pays pendant la Coupe du monde de football 2022 qui commence le 20 novembre, ont annoncé lundi les organisateurs.

L’ajout de nouvelles chambres s’ajoute aux deux millions de nuitées qui seront utilisées par les visiteurs pendant le tournoi d’un mois organisé pour la première fois au Moyen-Orient, a déclaré Yasir Al Jamal, directeur général du Comité suprême pour la livraison. & Legacy, l’organisateur de l’événement.

L’équipe japonaise sera la première à arriver à Doha le 7 novembre, annonçant l’ouverture imminente de la première célébration du beau jeu en hiver, ont déclaré les organisateurs lors d’une conférence de presse au cours de laquelle le président de la FIFA, Gianni Infantino, a livré un message vidéo enregistré.

« Le monde est excité. Le Qatar est prêt. Le décor est planté. Ensemble, nous offrirons la meilleure Coupe du monde de tous les temps sur et en dehors du terrain », a déclaré le chef de la FIFA.

“Nous avons toujours dit que le Qatar offrirait la meilleure édition de la Coupe du Monde de la FIFA. Et alors que vous regardez autour du pays aujourd’hui, dans les stades ultramodernes, les terrains d’entraînement, le métro, l’infrastructure plus large, tout est prêt et tout le monde est le bienvenu », a déclaré Infantino, louant les installations sportives du pays. où il vit actuellement.

Les organisateurs ont déclaré que 2,89 millions de billets ont été vendus pour les 64 matches qui se dérouleront dans huit stades du 20 novembre au 18 décembre.

La demande a été la plus élevée parmi les fans basés au Qatar, aux États-Unis, en Arabie saoudite, en Angleterre, au Mexique, aux Émirats arabes unis, en Argentine, en France, au Brésil et en Allemagne.

Les billets pour tous les matches continueront d’être distribués d’ici la fin du tournoi, les fans étant encouragés à consulter régulièrement FIFA.com/tickets pour connaître le dernier inventaire.

À partir de cette semaine, les détenteurs de billets recevront un e-mail avec des informations sur la façon de télécharger l’application de billetterie et de récupérer leurs billets mobiles.

Nasser Al Khater, PDG de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, a déclaré : « Le Qatar est prêt à accueillir une célébration mondiale du beau jeu. Nous sommes impatients d’accueillir les fans et les joueurs du monde entier alors qu’ils goûteront à notre hospitalité accueillante, à notre vaste gamme d’options de divertissement et, bien sûr, au football international de premier ordre. Il promet d’être une édition unique de la Coupe du Monde de la FIFA – et qui laissera un impact durable et positif sur le Qatar, le Moyen-Orient et le monde arabe.

« Bien au-delà du test des huit stades, les volontaires et les centres d’accréditation sont pleinement opérationnels, avec le centre de billetterie du Centre des expositions et des congrès de Doha qui ouvre aujourd’hui (mardi) et le Centre international de diffusion et le Centre principal des médias suivront. Je ne peux que réitérer la confiance et la profonde gratitude de la FIFA pour tout le travail qui se prépare à offrir la meilleure Coupe du Monde de la FIFA de tous les temps en un peu plus d’un mois », a déclaré Colin Smith, Chief Operating Officer de la FIFA – Coupe du Monde.

