Les équipes commencent à démolir les restes du bâtiment effondré de l’Iowa

DAVENPORT, Iowa (AP) – Les équipages ont commencé lundi à démolir les restes d’un immeuble de six étages à Davenport, Iowa, qui s’est partiellement effondré il y a plus de deux semaines, tuant trois personnes et laissant des dizaines de sans-abri.

Les travailleurs utilisaient de grandes excavatrices pour démanteler la structure en brique, en acier et en béton vieille de 116 ans dans un processus qui, selon les responsables, prendrait plusieurs semaines. C’est une tâche difficile car le bâtiment est au cœur du centre-ville de la ville et on pense qu’il contient de l’amiante et d’autres matières potentiellement dangereuses.

Une section du bâtiment s’est effondrée le 28 mai, enterrant trois résidents sous les décombres à la base de la structure et forçant d’autres à se précipiter hors du bâtiment. Une femme a été coincée sous les débris et a dû être amputée d’une jambe pour être mise en sécurité.

La ville a déclaré dans un communiqué de presse dimanche soir que les responsables avaient discuté de la manière de démolir le bâtiment avec les ingénieurs en structure, les autorités réglementaires et l’entreprise effectuant les travaux. Par mesure de précaution, la ville a ordonné aux résidents des appartements voisins de quitter leurs maisons pendant la démolition.

Lundi également, le propriétaire de l’immeuble, Andrew Wold, a plaidé coupable à une infraction civile déposée par la ville, par l’intermédiaire de son avocat, lors d’une audience en présence de journalistes. L’infraction, qui a déclaré que Wold n’a pas maintenu des conditions de sécurité dans le bâtiment, entraîne une amende de 300 $ plus 95 $ de frais de justice.

Séparément, les locataires de l’immeuble ont nommé Wold et d’autres dans des poursuites liées à l’effondrement de l’immeuble. La ville a également déclaré que Wold serait facturé pour les frais de démolition.

Depuis l’effondrement, les responsables ont été confrontés à des questions répétées sur les raisons pour lesquelles les locataires étaient autorisés à rester dans le bâtiment malgré les avertissements selon lesquels il présentait de graves problèmes structurels.

La veille de l’effondrement, les pompiers ont été appelés sur le bâtiment en raison d’inquiétudes concernant un mur instable. Dimanche, la ville a déclaré dans un communiqué de presse que des équipes de pompiers se sont rendues au bâtiment et ont vu que des travaux étaient en cours et qu’il semblait y avoir un étayage de la structure en place.

Le communiqué ajoute qu’un inspecteur en bâtiment de la ville a également visité le site ce jour-là et « a déterminé que les travaux semblaient progresser conformément aux plans et devis précédemment soumis par un ingénieur professionnel ». La ville a déclaré qu’il n’y avait « aucun signe observable de difficulté ou de courbure dans l’étayage externe ».

The Associated Press