Les équipes commencent à arriver, Madagascar premier à atteindre Chennai

À seulement cinq jours de la fin, les équipes ont commencé à atteindre Chennai pour la 44e Olympiade d’échecs à Mamallapuram pour le plus grand spectacle sportif jamais organisé sur le sol indien. Madagascar est la première équipe à atteindre pour l’événement prévu du 28 juillet au 10 août.

L’équipe, classée 104e avec une note moyenne d’Elo 2143, a le maître international (IM) de 22 ans Antenaina Fy Rakotomaharo classé Elo 2490 jouant sur le tableau supérieur.

Le candidat maître (CM) Heritiana Andrianiaina (2095) jouera sur le deuxième échiquier suivi de Toavina Razanadrakotoarisoa (2039), Charly Mahanihaja Rajerison (1912) et Dylan Rakotomaharo sur les échiquiers respectifs. Le capitaine de l’équipe est Andrianantenain Ramalanjaona.

L’équipe a été reçue par des bénévoles de l’Olympiade et escortée jusqu’à son hôtel dans des bus spécialement conçus pour l’Olympiade. La plupart des autres équipes devraient arriver le 27 juillet, mais celles qui ont des options de vol moins fréquentes pourraient arriver plus tôt.

“Nous sommes entièrement préparés pour recevoir les équipes qui arrivent”, a déclaré le directeur de l’Olympiade, Bharat Singh Chauhan.

“Namaste World” et “Welcome to Chennai” résonnent sur Internet alors que Mamallapuram se prépare à accueillir et à accueillir les participants de la 44e Olympiade d’échecs. La plus grande extravagance sportive jamais organisée sur le sol indien, avec un record de 187 pays en lice et près de 1800 joueurs, sera le point de mire de tous les regards au cours des quinze prochains jours.

Chennai arbore un look à carreaux ces jours-ci, les ponts peints en carrés noirs et blancs, les métros affichant des échiquiers et la mascotte ‘Thambi’ les énormes découpes de ‘Thambi’ se tenant aux entrées stratégiques pour accueillir tout le monde. Le lieu est le Four Points by Sheraton et d’autres hôtels à proximité, tous réservés par la All India Chess Federation (AICF) pour accueillir les joueurs et les officiels.

