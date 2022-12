Les équipes axées sur la politique ont moins bien performé à la Coupe du monde

AL RAYYAN, Qatar – S’exprimant en sa qualité de chef du développement mondial du football de la FIFA, Arsène Wenger a insinué que les équipes qui ont fait des déclarations politiques au début de la Coupe du monde ont vu leurs performances sur le terrain en pâtir.

Les commentaires sont venus lors d’une conférence de presse pour le groupe d’étude technique de la FIFA, au cours de laquelle Wenger et Jurgen Klinsmann ont partagé les conclusions du groupe de la phase de groupes.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

En réponse à une question sur l’impact de la période de préparation tronquée avant le tournoi, Klinsmann a évoqué l’importance de pouvoir “mentalement et physiquement” s’adapter aux défis de jouer pendant une pause dans la saison européenne et au milieu. Est.

“Si vous avez eu du mal à vous adapter, à venir ici et pour une raison quelconque – en particulier mentalement – n’avez pas été en mesure de vous adapter à tout ce que vous trouvez ici et au dynamisme de cette Coupe du monde, vous aurez du mal”, a déclaré Klinsmann. “Et vous aurez une surprise négative comme nous l’avons vu avec l’Allemagne, nous l’avons vu avec le Danemark et d’autres équipes.”

Ces commentaires ont incité Wenger à intervenir.

“J’ajouterais simplement que les équipes qui n’ont pas été déçues par leur première performance – parce que quand on va à la Coupe du monde, on sait qu’il ne faut pas perdre le premier match – sont les équipes qui ont de l’expérience”, a déclaré Wenger. “Ils ont des résultats dans d’anciens tournois comme la France, comme l’Angleterre, comme le Brésil. Ils ont bien joué lors du premier match. Et les équipes aussi, qui étaient prêtes mentalement, comme l’a dit Jurgen, qui [had] l’état d’esprit de se concentrer sur la concurrence et non sur les manifestations politiques.”

Arsène Wenger travaille maintenant en tant que chef du développement mondial du football de la FIFA. Photo de Pedro Vilela/Getty Images

Bien que Wenger n’ait pas mentionné l’Allemagne par son nom, c’était une référence claire au pays d’origine de Klinsmann, qui a perdu son match d’ouverture contre le Japon, avant lequel les joueurs ont placé leurs mains sur leur bouche lors de la photo d’avant-match sur le terrain. Le geste est venu en réponse aux menaces de la FIFA à sept équipes européennes selon lesquelles elles s’exposeraient à des sanctions si elles portaient le brassard “OneLove” symbolisant la diversité et la tolérance.

Wenger n’a pas expliqué comment il était parvenu à cette conclusion, ni précisé si les commentaires représentaient son opinion personnelle ou celle du comité qu’il représentait sur scène.

“Bien sûr, il est important pour nous de faire une déclaration comme celle-ci”, a déclaré l’attaquant allemand Kai Havertz à ESPN après le match. “Nous avons parlé du jeu, de ce que nous pouvons faire, et je pense que c’était d’abord le bon moment pour montrer aux gens que — oui, nous essayons d’aider partout où nous pouvons. Bien sûr, la FIFA ne nous facilite pas la tâche, mais nous essayé de montrer avec cette chose.”

L’entraîneur allemand Hansi Flick a ajouté : “C’était un signe de l’équipe, de nous, que la FIFA nous muselle.”

Après avoir perdu le premier match, 2-1, malgré une victoire sur le Japon 26 à 12, l’Allemagne a répondu avec un match nul 1-1 contre l’Espagne et une victoire 4-2 contre le Costa Rica, mais n’a pas avancé.

Plus tôt dans le briefing, Klinsmann a attribué la responsabilité de l’élimination de l’Allemagne à l’absence d’un n ° 9 productif.