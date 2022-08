Les équipes au sol ne peuvent pas accéder à la zone la plus «agressive» du feu de forêt de Nohomin Creek

Le coin nord-ouest du feu de forêt de Nohomin Creek s’est agrandi d’environ 500 hectares au cours de la dernière journée.

L’incendie devrait maintenant couvrir 3 700 ha.

Depuis le matin du 3 août, il est soupçonné d’être d’origine humaine et fait toujours l’objet d’une enquête.

La croissance est entièrement contenue dans les régions en amont du parc patrimonial Stein Valley Nlaka’pamux et se déplace vers l’ouest loin de toute communauté. Dans cette zone, le feu brûle sur des falaises abruptes et des terrains rocheux auxquels les équipes au sol ne peuvent pas accéder.

Une croissance supplémentaire est attendue aujourd’hui, dans la zone extrême nord-ouest du feu de forêt.

Des vents accrus sont prévus, ce qui pourrait provoquer un comportement agressif du feu, entraînant potentiellement une fumée très visible provenant des communautés environnantes.

Il y a 65 pompiers et dix hélicoptères qui travaillent pour gérer le feu de forêt.

Les équipes au sol du BC Wildfire Service travaillent dans des conditions chaudes et sèches pour creuser des tranchées, poser des tuyaux et éteindre les points chauds. Ils doivent prendre des pauses fréquentes pour gérer l’épuisement dû à la chaleur.

Le parc du patrimoine Stein Valley Nlaka’pamux est fermé en raison de l’incendie.

Des alertes d’évacuation sont en place pour la Première Nation de Lytton et le district régional de Thompson Nicola.

