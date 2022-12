Les équipes africaines doivent rêver de gagner la Coupe du monde – le sélectionneur marocain Walid Regragui

L’entraîneur marocain Walid Regragui a déclaré qu’il pensait que les nations africaines devraient rêver de remporter la Coupe du monde après que son équipe se soit qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi en tant que vainqueur de groupe jeudi.

Les Lions de l’Atlas ont battu le Canada 2-1 jeudi pour terminer en tête du groupe F et affronteront l’Espagne en huitièmes de finale après que La Roja a chuté au deuxième rang du groupe E avec une défaite contre le Japon plus tard dans la journée.

Le Maroc est invaincu jusqu’à présent à Qatar 2022, après avoir battu la Belgique 2-0 et fait match nul 0-0 avec la Croatie avant la victoire sur le Canada.

“Nous nous sommes fixé un objectif”, a déclaré Regragui. “On voulait tout donner pour sortir de la phase de poules. On vise le ciel, on ne va pas s’arrêter là.

“Mais nous allons être une équipe difficile à battre, alors pourquoi ne pas rêver de remporter le trophée ?

“Nous avons besoin d’équipes africaines pour fixer cet objectif. On y va match par match, on ne s’emballe pas, mais si on se bat, on a de grandes chances de progresser.”