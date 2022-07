“Les équipes actuelles vont faire quelque chose de spécial”, déclare Suman Bala avant le calendrier du hockey féminin indien

Les Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham verront les équipes indiennes, femmes et hommes, commencer leur campagne les 29 et 31 juillet respectivement, les deux équipes affrontant le Ghana en premier. Pour l’équipe féminine indienne, c’est une chance d’ajouter à la seule médaille d’or du pays en hockey sur gazon aux Jeux du Commonwealth. L’Inde, commandée par Suraj Lata, avait remporté l’or lors de l’édition 2002 des Jeux du Commonwealth à Manchester.

Dans l’épisode 29 de Hockey Te Charcha, Suman Bala, qui faisait partie de l’équipe gagnante de l’or en 2002 à Manchester, revient sur leur parcours et plus encore.

Remontant à deux décennies en arrière, l’ancienne internationale indienne a déclaré qu’elle et ses coéquipières étaient très fières de leur réussite. Elle a également exprimé sa déception face au fait qu’elle ne peut pas regarder les équipes en action au Royaume-Uni, car elle a récemment déménagé au Canada.

« Pour moi et l’équipe des Jeux du Commonwealth de 2002, ce fut un moment en or et plus nous y pensons, plus nous sommes fiers de nous. J’espère que les équipes actuelles feront quelque chose de spécial aux Jeux du Commonwealth », a déclaré Suman de Vancouver.

Parlant du parcours de la campagne en 2002, Suman, qui a également participé aux Jeux du Commonwealth de Kuala Lumpur en 1998, a déclaré que la victoire contre l’Afrique du Sud avait marqué un tournant et a ajouté qu’il avait fallu du temps avant qu’ils ne réalisent l’importance de leur exploit. .

“J’étais très nerveux à Manchester, et lors de la cérémonie d’ouverture quand j’ai vu la foule, je me demandais qui serait le plus chanceux pour remporter l’or. Je ne savais pas que je serais l’une de ces personnes chanceuses.

“Quand il a été déclaré que l’Inde avait remporté la médaille d’or, et que cela a été diffusé sur grand écran après le coup de sifflet final, le sentiment est difficile à mettre en mots, même maintenant. Nous ne savions pas ce que nous avions fait. L’importance de cette victoire est quelque chose que nous avons réalisé lorsque nous sommes revenus en Inde. Nous ne savions pas que c’était une si grosse médaille et ce n’est qu’après avoir vu la foule à l’aéroport à notre retour et avoir été accueilli par le ministre des Sports de l’Union de l’époque venu nous rencontrer à l’aéroport que nous avons réalisé à quel point c’était grand .”

Suman, qui a marqué trois buts pour l’Inde aux Jeux de 2002, a fait l’éloge de l’équipe féminine indienne dirigée par Savita.

« Nous ne nous sommes pas qualifiés pour les Jeux olympiques, puis l’équipe actuelle a joué deux fois aux Jeux olympiques et est également allée en demi-finale. Je ne sais pas comment apprécier les efforts. Pour regarder jouer l’équipe féminine indienne, les gens se réveillaient tôt le matin en Inde. Quand j’étais au pouvoir, tout le monde me demandait si je connaissais ces filles, et j’étais tellement fière que les gens parlaient de hockey. Je me sentais très fier d’appartenir à cette famille et au jeu. »

L’ancienne as a également évoqué les changements dans le hockey féminin depuis qu’elle joue, affirmant que l’équipe actuelle a été davantage renforcée par Hockey India. Elle a noté que les joueurs actuels ont plus de soutien du système qu’auparavant, lorsque les entraîneurs auraient pu contrôler davantage que ce qui était dans le meilleur intérêt de l’équipe.

“Quand nous voyons maintenant l’équipe indienne, ils profitent de chaque instant et je vois à quel point ils sont autonomes dans leur routine quotidienne, ce qui est vraiment agréable à voir. Je dirais que même s’il avait environ la moitié de ce que l’équipe a aujourd’hui, nous aurions peut-être fait plus.

