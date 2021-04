Les vendeurs Etsy font la course pour fabriquer des équipements sur le thème des vaccins alors que les vaccinations se déroulent à travers le pays. | Mark Gray

Beaucoup de vendeurs ont bien vendu des masques en tissu. Maintenant, certains magasins se tournent vers des équipements sur le thème des vaccins.





Les vendeurs Etsy se battent pour répondre à la demande croissante de toutes sortes d’équipements liés aux vaccins – des boutons «Fauci Ouchie» aux t-shirts «Pfizer Alumni» en passant par les étuis de protection dimensionnés pour une carte CDC – d’autant plus que de plus en plus de personnes se font remarquer pour célébrer le jalon.

La popularité du butin sur le thème des vaccins est un signe que les gens ne se présentent pas seulement pour se faire vacciner, ils sont en fait ravis de partager des nouvelles de leur inoculation et de faire passer le mot. Cet enthousiasme est important alors que l’admissibilité au vaccin continue de s’ouvrir à travers les États-Unis et que les campagnes de santé publique continuent d’essayer d’atteindre les Américains qui craignent toujours de se faire vacciner.

Nate Duval, un vendeur Etsy basé au Massachusetts qui fabrique des épingles en émail depuis cinq ans, a déclaré à Recode que parmi les nombreux produits disponibles sur sa boutique Etsy, l’article le plus populaire à l’heure actuelle est une épingle bleue et violette qui se lit comme suit: «Covid-19 vacciné». Il a déclaré que ce n’était que le dernier produit qui avait bien fonctionné au milieu de la pandémie, lorsque les ventes d’articles comme les masques en tissu et les puzzles ont décollé.

« Le concept original pensait aux travailleurs de première ligne, aux médecins, aux personnes âgées, etc. », a déclaré Duval dans un courriel, « mais j’ai rapidement découvert que l’attrait de cette idée dépassait de loin les seuls médecins. »



Capture d’écran d’Etsy De nombreux vendeurs Etsy se tournent vers les produits sur le thème des vaccins.

Ce ne sont pas que des boutons et des épingles. Les vendeurs Etsy profitent également des personnes désireuses d’annoncer leur statut vaccinal avec toutes sortes de produits. Il y a des masques faciaux et des bracelets qui déclarent le porteur «Vacciné», des clips d’insigne de vaccin Covid-19 et des autocollants «Fauci Ouchie». Il y a aussi beaucoup de vêtements, y compris des références de t-shirts Hamilton des paroles comme «Je ne jette pas mon coup».

Certains vendeurs fouettent des pochettes de cartes de vaccins plus pratiques, destinées à protéger les cartes en papier relativement fragiles portant l’insigne des Centers for Disease Control (CDC) que les gens ont reçu après leurs inoculations. D’autres options disponibles sont plus loufoques, comme les gobelets sur le thème de Modern et Pfizer et ce chapeau de fête en mousse en forme de virus Covid-19 avec une image d’une seringue et «Vacciné» imprimé dessus.



Capture d’écran d’Etsy Au moins un vendeur Etsy propose un chapeau de fête en mousse sur le thème des vaccins.

Les vaccins se vendent bien. Un vendeur d’Etsy a déclaré à Recode qu’au cours du mois dernier, leur boutique avait vendu des centaines d’articles vestimentaires sur le thème des vaccins. «Bientôt, les gens en voudront aussi pour les enfants. Je vais donc ajouter ces tailles », a déclaré le vendeur, qui a demandé à rester anonyme pour ne pas trop attirer l’attention sur sa boutique. « Ensuite, nous ajouterons peut-être des bacs et d’autres produits divers. »

Mark Gray, un directeur de la photographie basé en Californie qui exploite une boutique Etsy, a déclaré qu’un lot de 500 de ses broches «entièrement vaccinées» s’est épuisé en seulement trois jours, et il en a depuis vendu plus de 1 500 sur le marché en ligne. Il a ajouté qu’il avait constaté une augmentation des autres produits dérivés sur le thème des vaccins, soulignant les produits qu’il voyait en ligne de vendeurs qui utilisent des sociétés d’impression à la demande comme Zazzle et Cafe Press. Il semble que la concurrence s’intensifie.

«Si quelqu’un cherche simplement à« Je veux obtenir une chemise vaccinée »sur Google, il verra les 50 premiers qui surgiront de Dieu sait combien il y en a réellement», a déclaré Gray. « C’est donc un peu chanceux pour moi que les gens aient aimé mon design et je suis arrivé assez tôt. »



Mark Gray Poste de travail à broches sur le thème des vaccins du vendeur Etsy Mark Gray.

La course pour produire des équipements sur le thème des vaccins témoigne du succès plus large d’Etsy en tant que marché en ligne pendant la pandémie. Le cours de l’action de la société a augmenté régulièrement depuis le premier lancement de Covid-19, ses vendeurs trouvant des opportunités dans un contexte de demande accrue d’articles ménagers, les gens passant plus de temps à la maison et faisant des achats en ligne.

« Les données montrent que des personnes qui n’ont jamais acheté sur Etsy, ou des personnes qui ne sont pas revenues depuis un certain temps ou qui ne sont pas revenues très souvent, viennent soudainement sur Etsy, et elles viennent beaucoup plus souvent sur Etsy », A déclaré le PDG de la société, Josh Silverman, à NPR Marketplace en mai dernier. Il a estimé qu’au moins 60 000 vendeurs sur le site avaient produit des masques en tissu et les avaient vendus sur la plateforme.



Jamie Earl Le « Fauci Ouchie! » image que Jamie Earl vend sur Etsy.

Bien sûr, tous les équipements sur le thème des vaccins en ligne ne célèbrent pas les vaccinations. Sur Amazon, il est facile de trouver des chemises «anti-vaccins» qui lient les pesticides et les OGM aux vaccinations, ou sur Etsy, un T-shirt qui déclare que le porteur ne sera pas «chanté» en portant un passeport vaccinal.

Pourtant, dans l’ensemble, certains vendeurs voient leur succès lié aux produits vaccinaux comme un signe qu’ils peuvent reprendre des affaires en fonction du cycle de nouvelles et des événements actuels – et même en encouragent d’autres à obtenir le vaccin au fur et à mesure que les vaccins deviennent disponibles. Le pennsylvanien Jamie Earl, qui vend des boutons sur Etsy, a déclaré que, bien qu’il ait perdu des affaires sur des épinglettes à thème politique alors que la campagne en personne s’arrêtait, il a depuis récupéré une partie de ses pertes en passant à divers boutons sur le thème de la pandémie.

Earl a déclaré à Recode qu’il avait déjà vendu plus de 400 « Fauci Ouchie! » boutons sur le thème des vaccins, après avoir remarqué plus tôt dans la pandémie que divers produits sur le thème d’Anthony Fauci «se vendaient très bien».

«Quand les gens voient d’autres personnes montrer le fait qu’ils ont été vaccinés, et ils en encouragent les autres», a déclaré Earl, cela aide toute la communauté. «J’espère que cela aidera les gens qui sont vraiment réticents à se faire vacciner.»

Open Source est rendu possible par Omidyar Network. Tout le contenu Open Sourced est éditorialement indépendant et produit par nos journalistes.