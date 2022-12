Les équipages trouvent la 4e victime d’une explosion dans une entreprise de San Antonio

SAN ANTONIO (AP) – Les équipages ont retrouvé le corps d’une quatrième personne décédée dans une explosion dans une entreprise de construction de San Antonio et les enquêteurs ont travaillé lundi pour déterminer la cause et l’origine de l’explosion.

L’explosion s’est produite vendredi soir au K-Bar Services et pouvait être entendue à des kilomètres de là, a rapporté le San Antonio Express-News. Les intervenants ont immédiatement trouvé une personne morte à leur arrivée, puis deux autres corps ont été découverts samedi.

Le service d’incendie de San Antonio a déclaré qu’une quatrième victime avait été découverte dimanche.

“Il s’agit d’une affaire extrêmement active”, a déclaré dimanche le porte-parole de la SAFD, Joe Arrington. “Le bureau des incendies criminels des pompiers a pris les devants dans cette affaire et travaille avec le SAPD, le FBI et l’ATF pour confirmer ce qui s’est passé cette nuit-là.”

