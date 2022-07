Les équipages tiennent le feu de forêt de Lytton à distance

Le feu de forêt de Nohomin Creek à l’ouest de Lytton continue de s’étendre sur 2 058 hectares mercredi matin (20 juillet).

Lundi (18 juillet), le feu s’est étendu dans le coin sud du flanc ouest. Après que l’incendie dans cette zone soit devenu plus actif mardi après-midi, les équipages ont utilisé des hélicoptères pour réussir à balayer et à refroidir la zone.

Le flanc sud brûlait de manière inégale et inégale. Les équipes ont nettoyé la ligne et ont pu éteindre les points chauds à 50 pieds dans le périmètre.

Le long du sentier pédestre du Stein Valley Nlaka’pamux Heritage Park, les équipes ont continué à installer des tuyaux et des gicleurs. Ils ont maintenant plus de 1 500 pieds de tuyau disposés.

Les lignes de confinement continuent de tenir le long des murs nord, est et sud malgré quelques rafales de vent l’après-midi.

Le flanc ouest reste toujours le terrain le plus actif et montagneux, il est difficile pour les équipages de se battre. Certains équipages ont pu remonter le terrain sur le flanc nord tandis qu’un autre équipage a achevé une nouvelle ligne de contingence plus proche du flanc nord et liée à la falaise.

Les hélicoptères continueront de balayer le feu sur les flancs nord et sud aujourd’hui. La cause de l’incendie fait toujours l’objet d’une enquête et est toujours considérée comme hors de contrôle.

Avec un temps plus chaud et plus sec prévu au cours de la semaine, le comportement des incendies devrait augmenter.

