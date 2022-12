Les équipages retirent la boîte recouvrant la statue de Christophe Colomb à Philadelphie

PHILADELPHIE (AP) – Les équipages ont retiré la boîte en contreplaqué qui avait été placée sur une statue de Philadelphie de Christophe Colomb qui a vu des affrontements tendus en 2020 entre les partisans du monument et les opposants qui le considéraient comme un symbole de la suprématie blanche.

La boîte a été retirée dimanche soir, sous les applaudissements d’une petite foule de partisans de la statue. Les travaux ont eu lieu deux jours après qu’un juge d’État a ordonné le retrait de la boîte, déclarant que si la ville n’était pas d’accord avec le “message” envoyé par la statue, elle pouvait ajouter sa propre plaque avec ce qu’elle voulait transmettre.

La statue a fait l’objet d’un différend de longue date entre la ville et les Amis de Marconi Plaza, où se trouve la ressemblance. Il date de 1876 et a été présenté à la ville par la communauté italo-américaine pour commémorer le centenaire de la nation, selon la décision de 16 pages de la Cour du Commonwealth de l’État.

Les partisans disent qu’ils considèrent Colomb comme un emblème du profond héritage italien de la ville. George Bochetto, un avocat qui représente les Amis de Marconi Plaza, s’est dit “ravi” de la décision, déclarant à WPVI-TV dans un communiqué que “nous ne sommes pas une société dirigée par des foules culturelles annulées” et que “tous les groupes ethniques peuvent protéger et honorer fièrement leurs divers héritages.

Kevin Lessard, porte-parole du maire démocrate Jim Kenney, a déclaré vendredi que la décision avait déçu les responsables.

“Nous continuerons également d’explorer nos options pour une voie à suivre qui permette aux Philadelphiens de célébrer leur patrimoine et leur culture tout en respectant les histoires et les circonstances des différents horizons de chacun”, a déclaré Lessard.

Kenney a déclaré que Christophe Colomb était vénéré depuis des siècles en tant qu’explorateur, mais avait une histoire “beaucoup plus infâme”, asservissant les peuples autochtones et imposant des punitions telles que des membres sectionnés ou même la mort.

En mai 2020, des manifestants à travers le pays se sont rassemblés contre la brutalité policière et le racisme à la suite du meurtre de George Floyd. Certains à Philadelphie se sont concentrés sur la statue de Colomb, arguant que les actions de l’explorateur ne devraient pas être célébrées. En réponse, les partisans de la statue ont commencé à se rassembler autour d’elle – certains portant des fusils ou des battes de baseball – et ont déclaré qu’ils avaient l’intention de la protéger des vandales.

À cette époque, des statues de l’explorateur italien ont été enlevées à Camden, dans le New Jersey, et à Wilmington, dans le Delaware, tandis que des manifestants à Richmond, en Virginie, ont démoli une statue de Christophe Colomb, l’ont incendiée et l’ont jetée dans un lac.

Kenney a appelé au retrait de la statue de Philadelphie, arguant que c’était une question de sécurité publique, et un panel des arts de la ville et une commission historique en 2020 ont tous deux accepté d’aller de l’avant avec le retrait de la statue.

Mais l’année dernière, un juge a annulé la décision de la ville, affirmant qu’elle n’avait pas fourni la preuve que le retrait de la statue était nécessaire pour protéger le public.

La boîte recouvrant la statue avait été peinte en bandes vertes, blanches et rouges, reflétant le drapeau italien, à la demande du membre du conseil municipal qui représente le district.

The Associated Press