Les équipages progressent contre les incendies destructeurs près de Yosemite

JERSEYDALE, Californie (AP) – Les pompiers continuent de progresser contre un énorme incendie de forêt en Californie qui a forcé des évacuations pour des milliers de personnes et détruit 41 maisons et autres bâtiments près du parc national de Yosemite, ont déclaré mardi des responsables.

Les équipages luttant contre le feu de chêne dans le comté de Mariposa ont obtenu une pause de l’augmentation des niveaux d’humidité alors que l’humidité de la mousson se déplaçait à travers les contreforts de la Sierra Nevada, a déclaré un rapport de mardi matin du Département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie, ou Cal Fire.

Après une croissance minimale lundi et dans la nuit, l’incendie avait consommé plus de 28 miles carrés (72 km carrés) de terres forestières, avec un confinement de 26% mardi, a déclaré Cal Fire. La cause faisait l’objet d’une enquête.

“Les équipes de pompiers continuent d’assurer la défense de la structure, d’éteindre les points chauds et de construire et d’améliorer les lignes de tir directes”, indique le rapport.

Environ 6 000 habitants des communautés de montagne étaient toujours sous le coup d’ordres d’évacuation tandis que l’épaisse fumée de l’incendie dérivait sur plus de 200 miles (322 kilomètres), atteignant le lac Tahoe, certaines parties du Nevada et la région de la baie de San Francisco, ont déclaré des responsables.

Près de 3 000 pompiers avec un soutien aérien luttaient contre l’incendie qui a éclaté vendredi dernier au sud-ouest du parc, près de la ville de Midpines. Il a explosé samedi alors que les flammes traversaient les broussailles sèches et les arbres au milieu de la pire sécheresse depuis des décennies.

De nombreuses routes ont été fermées, y compris un tronçon de la State Route 140 qui est l’une des principales routes vers Yosemite.

La Californie a connu des incendies de forêt de plus en plus importants et meurtriers ces dernières années, car le changement climatique a rendu l’Ouest beaucoup plus chaud et plus sec au cours des 30 dernières années. Les scientifiques ont déclaré que les conditions météorologiques continueront d’être plus extrêmes et que les incendies de forêt seront plus fréquents, destructeurs et imprévisibles.

Le feu de chêne a brûlé alors que les pompiers progressaient également contre un incendie antérieur qui brûlait au bord d’un bosquet de séquoias géants dans la partie la plus au sud de Yosemite. L’incendie de Washburn, qui s’étend sur une superficie de 7,6 milles carrés (19 km2), était contenu à 87 % mardi après avoir brûlé pendant plus de deux semaines et s’être déplacé dans la forêt nationale de la Sierra.

The Associated Press