Les équipages luttant contre les incendies de forêt à l’extérieur de Kamloops s’attendent à une augmentation de l’activité des incendies

Le feu de forêt du lac Ross Moore au sud de Kamloops a connu une augmentation de l’activité des incendies, mais aucune croissance significative le jeudi 3 août.

Bien qu’il n’y ait pas eu de croissance rapide de l’incendie, les équipages ont connu plus de comportement du feu au sud, au sud-ouest et au nord-ouest de l’incendie. Au cours des trois derniers jours, le feu s’est étendu de deux kilomètres au sud.

Jeudi, des machines lourdes ont travaillé pour maintenir les gardes déjà en place et ont commencé à en construire un nouveau en prévision d’une augmentation continue de l’activité des incendies.

Les équipes ont utilisé une suppression directe et des allumages manuels le long du côté ouest de l’incendie entre Ross Moore Lake et McConnell Lake Road.

Du côté nord de l’incendie, la construction de gardes est en cours et les équipes attaquent directement l’incendie et combattent les points chauds. Une équipe de grève de l’équipement travaille également vers le chemin Goose Lake.

À l’est de l’incendie, les équipes construisent à 50 pieds du périmètre de l’incendie, au nord de la jonction McConnell Lake Road et Long Lake Road.

L’incendie demeure à deux kilomètres du lac Le Jeune, mais il n’y a actuellement aucune menace pour la région, y compris le parc provincial du lac Le Jeune, ainsi que la ville de Kamloops. Mais le feu continue d’être le plus actif vers le Lac Le Jeune.

BC Wildfire Services demande aux gens d’évaluer leurs projets de voyage dans la région.

Les ordres d’évacuation et les alertes restent les mêmes depuis leur mise à jour le vendredi 28 juillet.

En raison de la fumée du feu de forêt, Environnement Canada continue d’avoir une déclaration spéciale sur la qualité de l’air en vigueur pour Kamloops. Les personnes âgées, les enfants, les personnes souffrant de problèmes pulmonaires et/ou de maladies cardiaques, les femmes enceintes et les personnes qui travaillent à l’extérieur courent un risque plus élevé de ressentir les effets de la fumée. Il devrait atteindre 33 degrés vendredi dans la région avec des vents du nord-ouest de 20 km/h dans l’après-midi.

L’incendie reste incontrôlable et couvre environ 4 157 hectares. Il s’agit de l’un des 354 feux de forêt actifs et de l’un des 14 feux de forêt notables dans la province. La foudre a provoqué le début de l’incendie il y a deux semaines, le vendredi 21 juillet.

@cunninghamjordy

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

BC Wildfires 2023Breaking NewsKamloopsOkanagan