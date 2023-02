Les équipages libèrent des produits chimiques toxiques des pétroliers déraillés dans l’Ohio – Boston News, Météo, Sports

EAST PALESTINE, Ohio (AP) – Les équipages ont rejeté dans l’air des produits chimiques toxiques de cinq wagons-citernes déraillés qui risquaient d’exploser lundi et ont commencé à le brûler après avoir averti les résidents près de la ligne d’état Ohio-Pennsylvanie de partir immédiatement ou de faire face à la possibilité de mort .

Des flammes et de la fumée noire se sont élevées dans le ciel depuis le site du déraillement en fin d’après-midi, environ une heure après que les autorités ont annoncé que la libération contrôlée commencerait.

La lente libération de chlorure de vinyle de cinq wagons dans une auge qui a ensuite été enflammée a créé un grand panache au-dessus du village de Palestine orientale, mais les autorités ont déclaré qu’elles surveillaient de près la qualité de l’air.

“Jusqu’à présent, aucune lecture inquiétante n’a été détectée”, a déclaré le gouverneur de Pennsylvanie Josh Shapiro lors d’une brève conférence de presse en soirée environ trois heures après le début de la procédure de ventilation et de combustion.

Cependant, il a exhorté les résidents de Pennsylvanie dans un rayon de 2 milles (3,2 kilomètres) du lieu du déraillement à s’abriter sur place et à garder leurs portes et fenêtres fermées toute la soirée par mesure de précaution en cas de sautes de vent.

Shapiro a également déclaré qu’il avait parlé au président Joe Biden, qui avait offert “le plein soutien du gouvernement fédéral” à la Pennsylvanie et à l’Ohio.

Le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a ordonné plus tôt des évacuations dans la zone du déraillement qui couve depuis vendredi soir. Les autorités pensaient que la plupart, sinon la totalité, des habitants de la zone de danger étaient partis, mais ils frappaient une fois de plus aux portes avant de libérer le chlorure de vinyle à l’intérieur des voitures, a-t-il déclaré.

« Vous devez partir, vous avez juste besoin de partir. C’est une question de vie ou de mort », a déclaré DeWine lors d’une conférence de presse.

Les responsables ont averti que la combustion contrôlée enverrait du phosgène et du chlorure d’hydrogène dans l’air. Le phosgène est un gaz hautement toxique qui peut provoquer des vomissements et des troubles respiratoires et a été utilisé comme arme pendant la Première Guerre mondiale.

Scott Deutsch de Norfolk Southern Railway a déclaré plus tôt que cela pendant la journée permettrait aux fumées de se disperser plus rapidement et empêcherait les wagons d’exploser et d’envoyer des éclats d’obus et d’autres débris dans le quartier.

“Nous ne pouvons pas contrôler où cela va”, a-t-il déclaré.

Le processus consiste à utiliser une petite charge pour faire un trou dans les voitures, permettant au matériau d’entrer dans une tranchée et de le brûler avant qu’il ne soit libéré dans l’air, a-t-il déclaré. Les équipes chargées de la libération contrôlée l’ont déjà fait en toute sécurité, a déclaré Deutsch.

Environ trois heures après le début de la procédure, Norfolk Southern Railway a publié une déclaration indiquant que des experts et des premiers intervenants avaient percé les wagons, que des produits chimiques brûlaient et que les wagons devaient se vider pendant plusieurs heures.

Le site est très proche de la ligne d’état et la zone d’évacuation s’étend dans une zone peu peuplée de Pennsylvanie. Environ la moitié des 4 800 habitants de la Palestine orientale avaient été avertis de partir au cours du week-end avant que les autorités ne décident lundi d’utiliser la libération contrôlée.

Shapiro a déclaré que la zone d’évacuation comprend environ 20 résidences de Pennsylvanie. La police de l’État de Pennsylvanie a fait du porte-à-porte pour aider les derniers résidents restants et s’assurer qu’ils partent.

Shapiro a déclaré plus tard qu’on lui avait dit que les résidents avec un mile (1,6 kilomètre) du brûlage contrôlé étaient partis.

Les évacuations forcées ont commencé dimanche soir dans l’est de la Palestine après que les autorités se sont alarmées que les wagons pourraient exploser après qu’un « changement radical de température » ait été observé dans un wagon.

Les résidents préparaient des sacs de nuit, chargeaient leurs animaux de compagnie dans des voitures et cherchaient des chambres d’hôtel lundi matin. La police du village a quitté son centre de communication alors que la menace d’une explosion augmentait.

Des voitures de police, des chasse-neige et des véhicules militaires de la Garde nationale de l’Ohio ont bloqué les rues menant à la zone.

Environ 50 voitures, dont 10 transportant des matières dangereuses, a déraillé dans un violent accident vendredi nuit, selon l’opérateur ferroviaire Norfolk Southern et le National Transportation Safety Board. Aucun blessé parmi l’équipage, les résidents ou les premiers intervenants n’a été signalé.

Cinq transportaient du chlorure de vinyle, qui est utilisé pour fabriquer la résine plastique dure de chlorure de polyvinyle dans les produits en plastique et est associé à un risque accru de cancer du foie et d’autres cancers, selon l’Institut national du cancer du gouvernement fédéral.

Les enquêteurs fédéraux disent que la cause du déraillement était un problème mécanique avec un essieu de wagon.

L’équipe de trois membres du train a reçu une alerte concernant le défaut mécanique “peu avant le déraillement”, a déclaré dimanche Michael Graham, membre du conseil d’administration du NTSB. Les enquêteurs ont identifié le «point de déraillement» exact, mais le conseil s’efforçait toujours de déterminer quel wagon avait rencontré le problème d’essieu, a-t-il déclaré.

Le maire Trent Conaway, qui a déclaré l’état d’urgence dans le village, a déclaré qu’une personne avait été arrêtée pour avoir contourné des barricades jusqu’à l’accident. Il a averti les gens de rester à l’écart et a déclaré qu’ils risquaient d’être arrêtés.

« Je ne sais pas pourquoi quelqu’un voudrait être là-haut ; vous respirez des vapeurs toxiques si vous êtes si près », a-t-il déclaré.

