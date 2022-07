Les équipages dégagent les lignes de feu alors que les incendies de forêt dans le nord du Texas progressent lentement

GLEN ROSE, Texas (AP) – Les équipes de pompiers ont travaillé pour étendre et renforcer les lignes de feu vendredi alors que la diminution des vents et l’augmentation de l’humidité ont ralenti la progression des incendies de forêt dans le nord du Texas, ont déclaré des responsables.

Le plus grand incendie, le Chalk Mountain Fire, ne s’est pas propagé de manière significative après avoir noirci 10 1/2 miles carrés (27 kilomètres carrés) de terres, a déclaré l’équipe de gestion des incidents de type I de la zone sud de Blue dans un communiqué.

Bien qu’il n’ait été maîtrisé qu’à 10%, les équipes progressaient en dégageant une ligne de feu le long de la tête nord de l’incendie pour relier les flancs est et ouest, où les lignes de feu étaient complètes, ont déclaré les responsables de l’équipe.

Mais la sécheresse a laissé les broussailles sèches et hautement inflammables dans la région située à environ 80 kilomètres au sud-ouest de Fort Worth. Vendredi, les équipages ont continué à éponger de petits incendies le long des flancs est et ouest tout en renforçant et en améliorant les lignes de feu.

L’incendie a détruit 16 maisons, a déclaré le juge du comté de Somervell, David Chambers. Il a renouvelé vendredi une déclaration de catastrophe, citant la nécessité de mesures extraordinaires de prévention des incendies et la nécessité potentielle d’une évacuation.

Selon un communiqué de l’équipe, peu ou pas de restes actifs d’incendie de l’incendie du lac Possum Kingdon de 457 acres (185 hectares) à environ 70 miles (112 kilomètres) à l’ouest de Fort Worth.

Cependant, “un potentiel élevé d’activité d’incendie est présent car les combustibles entourant le périmètre de l’incendie restent extrêmement secs et présentent un risque accru d’inflammation”, selon le communiqué de vendredi. “Les pompiers resteront diligents car la probabilité d’inflammation reste élevée, tout comme le potentiel de comportement extrême du feu si l’activité augmente.”

The Associated Press