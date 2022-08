Les équipages défiés sur plusieurs flancs de l’incendie de Keremeos Creek

Ce fut une nuit difficile pour les équipages du feu de forêt de Keremeos Creek au sud-ouest de Penticton.

Les vents ont provoqué des troubles sur le flanc nord-est tandis que le flanc sud a vu des taches.

BC Wildfire indique qu’aucune structure n’a été endommagée dans la nuit de samedi à dimanche.

Des équipes ont été affectées pour tenir le feu au nord du corridor de l’autoroute 3 et des lignes à main sont en cours d’installation le long du chemin de service forestier d’Olalla Creek en préparation des allumages prévus.

Plus de 500 propriétés sont sous ordre d’évacuation et plus de 1 000 autres sont en état d’alerte autour de l’incendie de 5 903 hectares.

Plus de 200 pompiers, 16 hélicoptères et 42 pièces d’équipement lourd combattent actuellement l’incendie.

@thebrittwebster

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

feux de forêt en Colombie-Britannique Penticton