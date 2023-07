Les équipages continuent de combattre l’incendie d’un cargo qui a tué 2 pompiers du New Jersey

NEWARK, NJ (AP) – Les équipes de pompiers ont continué samedi à lutter contre les flammes qui couvaient à l’intérieur d’un cargo amarré au plus grand port de la côte Est, quelques jours après que l’incendie a coûté la vie à deux pompiers du New Jersey et en a blessé cinq autres.

Les pompiers de Newark Augusto « Augie » Acabou et Wayne « Bear » Brooks Jr. ont été tués dans l’incendie de mercredi soir à bord du Grande Costa d’Avorio, un navire battant pavillon italien transportant des milliers de véhicules et d’autres marchandises qui se trouvaient au port de Newark.

La Garde côtière a déclaré samedi que les spécialistes de la lutte contre les incendies en mer « effectuaient activement la suppression des incendies à la fois sur le quai et sur l’eau ».

Les responsables ont déclaré que les pompiers arrivés vers 21h30 mercredi avaient signalé un incendie à l’arrière du navire aux niveaux 10 à 12. Environ une heure plus tard, un appel de détresse a été émis après qu’un pompier s’est retrouvé coincé à l’intérieur, et un deuxième appel de détresse a été émis pour un autre pompier.

Acabou, pompier depuis plus de neuf ans, a été secouru du navire avant minuit et a ensuite été transporté à l’hôpital, où il est décédé jeudi matin. Brooks, pompier depuis plus de 16 ans, est décédé tôt jeudi matin après avoir été récupéré. Le gouverneur Phil Murphy a ordonné que des drapeaux flottent en berne en l’honneur des deux, dont les amis et la famille se sont souvenus vendredi lors d’un service commémoratif.

Les responsables ont déclaré que cinq autres pompiers avaient été blessés, l’un souffrant de «brûlures par la vapeur d’eau accumulée sur le plancher du cargo» et les quatre autres – deux de Newark et deux d’Elizabeth voisine – souffrant d’épuisement par la chaleur, d’inhalation de fumée et de détresse respiratoire. Les responsables de la sécurité publique ont déclaré que les trois capitaines des pompiers de Newark avaient ​​été libérés de l’hôpital et que la victime brûlée était dans un état stable et terminait sa convalescence à la maison.

Les autorités disent qu’une enquête pour déterminer la cause de l’incendie ne peut pas commencer tant que l’incendie n’est pas éteint. Les responsables ont déclaré qu' »un plan de sauvetage sera élaboré et mis en œuvre une fois que l’incendie sera éteint et que le navire aura été jugé sûr pour se déplacer ».

Les autorités avaient déclaré que des débris à l’intérieur du navire obstruaient les becs d’écoulement, de sorte que la grande quantité d’eau qui y était versée ne pouvait pas s’écouler, provoquant l’inclinaison du navire, mais elles ont déclaré samedi que les efforts pour éliminer l’eau – qui comprenait des trous dans la coque – avait amélioré la situation. Le navire est stable « avec une légère gîte à tribord » et une gîte de un à deux degrés continuerait « comme moyen d’accélérer le processus d’assèchement », ont-ils déclaré.

Les responsables ont également déclaré samedi que la surveillance de l’air n’avait rien montré « au-dessus des niveaux exploitables ». Les conteneurs de fret à bord contenaient principalement de la nourriture, mais les voitures étaient « la plus grande préoccupation », a déclaré le gouverneur. Grimaldi Deep Sea a déclaré qu’aucune voiture électrique ni cargaison dangereuse n’était à bord et qu’aucun déversement de carburant n’avait été détecté.

En 2020, un incendie à bord de l’USS Bonhomme Richard, un navire d’assaut amphibie de la Marine de 1,2 milliard de dollars, a brûlé pendant près de cinq jours à San Diego et le navire a finalement dû être sabordé.

The Associated Press