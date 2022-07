Les équipages combattent le feu de West Kelowna depuis la terre, le ciel et l’eau – Kelowna Capital News

(Ryan Cooper/Soumis) (Brittany Webster) (Steve Olsvik / soumis)

Des structures ont pris feu sur les terres de la Première Nation de Cisjordanie peu avant 15 h le 19 juillet.

Au moins deux structures au pied de la route d’accès au cimetière au large du lac Okanagan sont en feu.

Des flammes visibles peuvent être vues provenant des structures.

Cooper, un plaisancier local, rapporte que le feu se propage en amont.

La fumée est visible de Kelowna, de l’autre côté du lac Okanagan.

Cinq casernes de pompiers de West Kelowna ont été déployées et le service d’incendie de Kelowna est sur les lieux avec un bateau qui pompe de l’eau sur l’incendie.

Un hélicoptère transportant de l’eau scelle le feu.

L’accès au cimetière et le chemin Old Ferry Wharf sont fermés pendant que les équipes d’urgence sont sur place.

