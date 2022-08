Les équipages allument des brûlages planifiés dans le but de contenir les incendies de forêt en Colombie-Britannique

Les équipages combattent littéralement le feu par le feu dans le sud de l’Okanagan alors que le BC Wildfire Service profite du temps plus frais pour tenter de contenir un incendie qui a forcé des centaines de personnes à quitter leurs maisons.

L’officier d’information sur les incendies, Marg Drysdale, a déclaré mercredi lors d’une conférence de presse que des équipes effectuaient des brûlages contrôlés sur le flanc sud-est du feu de forêt de près de 28 kilomètres carrés qui brûlait au sud-ouest de Penticton.

Un allumage aérien était prévu pour la région alors que les équipes brûlaient des arbres et des buissons non loin de l’autoroute 3A, qui a été brièvement fermée mardi alors que les flammes se rapprochaient.

“Ce sera très visible”, a déclaré Drysdale à propos du brûlage prévu visant à créer des lignes de confinement autour des flammes.

Des jours de chaleur torride et de faible humidité ont contribué à alimenter l’incendie de forêt après son déclenchement le 29 juillet, mais Drysdale a déclaré que les vents de mercredi n’étaient “pas vraiment un facteur” et “assez plats”, alors que la chaleur était “de quelques degrés plus froide, ” à des altitudes plus élevées.

Environnement Canada prévoyait une baisse des températures de près de 10 degrés dans la région de Penticton, passant des basses températures de 30 enregistrées mercredi à des températures maximales attendues de pas plus de 23 ° C jeudi et vendredi.

Le district régional d’Okanagan-Similkameen a confirmé que 479 propriétés, dont le village d’Apex Resort à l’ouest de Keremeos, restaient évacuées, tandis que les résidents de 324 autres propriétés de la région étaient en alerte d’évacuation.

Deux cent cinquante-deux pompiers ont été affectés à l’incendie de forêt, a déclaré Drysdale, soutenus par 10 hélicoptères et quatre pièces d’équipement lourd, avec de l’équipement lourd supplémentaire qui devrait être affecté dans les prochains jours.

L’incendie du sud de l’Okanagan fait partie des six désormais répertoriés par le service des incendies de forêt comme étant soit très visibles, soit une menace pour la sécurité publique, contre seulement deux soi-disant «feux de forêt notables» un jour plus tôt.

Les incendies nouvellement identifiés comme « incendies notables » comprennent un incendie de 10 kilomètres carrés au nord-ouest de Cache Creek dans le centre d’incendie de Kamloops et un autre qui avait brûlé environ deux kilomètres carrés au nord-ouest de Kamloops.

Il y en a également deux dans le centre d’incendie du sud-est, l’un couvrant près de 17 kilomètres carrés entre Kaslo et New Denver et l’autre au sud de Cranbrook, qui a été déclenché le 1er août et avait brûlé cinq kilomètres carrés mercredi.

Le service des incendies de forêt a averti que l’activité sur cet incendie présumé causé par la foudre devrait reprendre tard dans la journée à mesure que les vents augmentaient et qu’un front froid se déplaçait.

Conair Group Inc. a confirmé par e-mail que l’un de ses avions avait été impliqué dans un atterrissage forcé alors qu’il luttait contre l’incendie de forêt dans la région de Cranbrook mardi.

“Nous sommes heureux d’annoncer qu’à la suite de l’atterrissage forcé de notre Fire Boss Airtanker hier, le pilote a pu s’éloigner de l’avion vers un site d’atterrissage d’hélicoptère approprié pour un vol de retour vers Cranbrook”, a déclaré Shannon De Wit, responsable des communications chez Conair. .

Conair travaille avec le BC Wildfire Service, le Bureau de la sécurité des transports et Transports Canada sur l’enquête ”, a-t-elle déclaré et continue de fournir des services de lutte contre les incendies aériens sous contrat au service des incendies de forêt.

Le service des incendies de forêt a déclaré qu’environ les trois quarts des incendies de forêt actifs en Colombie-Britannique étaient causés par la foudre, tandis que 11% étaient liés à l’activité humaine.

Une cabane inoccupée a été détruite au sud-ouest de Penticton et de nombreuses structures ont été perdues au début de l’incendie de forêt à l’ouest de Lytton, mais il n’y a aucun rapport de pertes liées à d’autres incendies de forêt en Colombie-Britannique.

Une carte montrant les différents centres d’incendie régionaux en Colombie-Britannique. (Service des feux de forêt de la Colombie-Britannique)

Les incendies de forêt notables en Colombie-Britannique

Dans toute la Colombie-Britannique, 153 nouveaux incendies de forêt ont éclaté au cours de la semaine dernière – dont beaucoup ont été déclenchés par des milliers de coups de foudre le week-end, selon le tableau de bord du service des incendies de forêt. Près de la moitié des nouveaux incendies ont été déclenchés dans la région du centre d’incendie de Kamloops.

Le feu de forêt de Keremeos Creek est resté à environ 28 kilomètres carrés. Mais le BC Wildfire Service a averti mercredi que l’incendie était toujours hors de contrôle et devrait continuer de croître.

Un autre incendie de forêt important à l’intérieur, l’incendie de 37 kilomètres carrés de Nohomin Creek au nord-ouest de Lytton, continue de croître “régulièrement” sur un terrain escarpé et rocheux.

Trois autres incendies ont été transformés en incendies notables, ce qui signifie qu’ils sont très visibles ou constituent une menace potentielle pour la sécurité publique :