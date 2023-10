Les Équatoriens votent pour préserver le parc national Yasuní, mais la mise en œuvre est le problème — Enjeux mondiaux

Les ouvriers du pétrole s’affairent sur les rives de la rivière Tiputini, à la frontière nord du parc national Yasuní, dans la région amazonienne de l’Équateur. CRÉDIT : Pato Chávez / Flickr

QUITO, 09 oct (IPS) – La décision prise par les Équatoriens de mettre fin à la production pétrolière dans le parc national Yasuní, lors d’un référendum populaire en août, a été un triomphe pour la société civile et une étape mondiale dans la démocratie environnementale. Mais en ce qui concerne la mise en œuvre, le résultat est moins prometteur.

Bien qu’il s’agisse d’une décision démocratique, prise par la majorité des Équatoriens, qui ont voté pour l’arrêt de l’exploration et de la production pétrolière dans le parc, les autorités affirment que le verdict n’est pas clair.

Lors des élections présidentielles et législatives du 20 août, 59 % des électeurs ont voté oui à l’arrêt de l’extraction pétrolière dans l’une des zones protégées les plus riches en biodiversité au monde, une partie de la forêt amazonienne équatorienne qui est une réserve de biosphère depuis 1989.

Dans le même temps, 68 pour cent des électeurs du district métropolitain de Quito ont voté contre la poursuite de l’exploitation minière sur leur territoire, afin de protéger la biodiversité du Chocó Andino, une forêt au nord-ouest de la capitale qui lui fournit de l’eau.

Au milieu d’une crise d’insécurité politique et criminelle sans précédent en Équateur, les deux votes ont constitué un jalon historique au niveau démocratique et environnemental, en plus de démontrer que les Équatoriens recherchent de plus en plus des alternatives qui éloigneraient l’Équateur de l’extractivisme sur lequel le L’économie de ce pays sud-américain en dépend depuis des décennies.

Mais le Non, c’est-à-dire la réponse qui a permis de poursuivre l’extraction pétrolière dans le bloc Yasuní ITT, gagné dans les provinces où se trouve le parc national: Orellana et Sucumbios. C’est l’un des arguments avancés par les autorités actuelles pour empêcher le respect du référendum, arguant que les zones concernées souhaitent que la production pétrolière se poursuive.

L’avocate constitutionnelle Ximena Ron Erráez a déclaré que le gouvernement équatorien ne peut échapper à l’obligation de respecter le résultat du référendum.

« En ce qui concerne la constitution équatorienne… elle doit être respectée de manière obligatoire par les autorités ; il n’y a aucune possibilité, constitutionnellement parlant, que les autorités puissent refuser de se conformer aux résultats du référendum », a-t-elle déclaré. IPS.

L’une des peintures murales qui subsistent encore dans les rues de Quito, datant de la campagne pour le référendum d’août sur le maintien ou non des richesses pétrolières sous terre dans le parc national Yasuní, à laquelle les électeurs ont décidé de « oui »: laissez-les intactes. CRÉDIT : Caroline Loza / IPS

Ron Erráez s’est également plaint du manque de volonté politique.

Le 5 septembre, le président équatorien Guillermo Lasso, lors d’une réunion avec les communautés indigènes, a qualifié le référendum de « sans objet ».

Une vidéo divulguée dans laquelle il faisait cette déclaration a suscité un tollé de la part des groupes de la société civile qui faisaient pression en faveur du référendum depuis plus de 10 ans. Yasunidos, le groupe formé pour revenir sur la décision prise en 2013 par le gouvernement du président de l’époque Rafael Correa (2007-2017) de commencer le forage et la production pétrolière à Yasuní, s’est déclaré en état d’assemblée permanente.

L’administration Correa avait proposé un projet visant à maintenir le pétrole de Yasuní ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini), également connu sous le nom de bloc 43, dans le sol, sur près de 2 000 hectares, dont une partie se trouve dans la réserve de biosphère et le reste dans la zone dite tampon.

L’initiative consistait à demander une compensation économique internationale pour la non-exploitation du champ pétrolier, qui contient plus de 1,5 milliard de barils de réserves, afin de continuer à préserver la biodiversité du parc et de ses environs. Mais la proposition n’a pas donné les résultats espérés en matière de financement international et le gouvernement a décidé de l’annuler.

Et ce, même si Yasuní, qui s’étend sur une superficie de 10 700 kilomètres carrés au nord-est du pays, dans le bassin amazonien, abrite quelque 150 espèces d’amphibiens, 600 espèces d’oiseaux et 3 000 espèces de flore, ainsi que des communautés indigènes. , dont certains sont en isolement volontaire.

Les militants environnementaux et les organisations œuvrant en faveur du maintien en terre du pétrole de Yasuní affirment que la gestion du projet a montré le dilemme de trouver des alternatives à l’industrie extractive et le manque de réelle volonté politique de la part des pouvoirs politiques en place. trouver des solutions.

Vue d’une des rivières du parc Yasuni, au nord-est de l’Équateur, qui préserve une biodiversité incomparable. CRÉDIT : Manel Ortega Fernández / Flickr

Ron Erráez a mentionné un fait important : Lasso, au pouvoir depuis mai 2021, sera président sortant après le deuxième tour des élections présidentielles du 15 octobre, et ce sera son successeur qui devra remplir le mandat du référendum. sur le parc national.

Une difficulté est que son successeur, qui prendra ses fonctions le 25 novembre, ne sera président que pendant un an et demi, pour terminer le mandat de Lasso, qui a appelé à des élections anticipées sans précédent pour éviter sa probable destitution par le pouvoir législatif. .

Alex Samaniego, qui participe à Yasunídos de Scientist Rebellion Equateur, a déclaré qu’il était clair dès le début que la campagne pour les référendums Yasuní et Andin Chocó était un processus à long terme, qui ne se terminerait pas quel que soit le résultat du vote.

« Nous savons que nous devons défendre le résultat, défendre les votes des citoyens et veiller à ce que les référendums soient pleinement respectés », a-t-il déclaré à IPS.

Selon le militant écologiste, le processus démocratique derrière les référendums servira d’exemple à de nombreux pays, dont le Brésil, où les communautés mènent une lutte constante pour lutter contre le changement climatique en cherchant des alternatives aux industries extractives.

Capture d’une vidéo de la campagne Quito Free of Mining, qui a triomphé lors du référendum populaire du 20 août. CRÉDIT : Carolina Loza / IPS

« On nous parle de tout l’argent que le pétrole apporte à l’économie, mais très peu d’argent reste dans les communautés », a déclaré Samaniego, qui a mentionné des alternatives telles que le tourisme communautaire, la biomédecine et les bioindustries comme alternatives économiques à la production pétrolière.

Ron Erráez a déclaré que « le processus référendaire crée un précédent car c’est une manière d’établir ce qu’on appelle une démocratie environnementale, où le peuple décide ce qu’il doit exploiter et ce qu’il ne faut pas exploiter ».

« Dans la pratique, ces principes sont en harmonie avec les droits de la nature mentionnés dans la constitution équatorienne, pour protéger la nature au-delà du profit économique », a-t-elle ajouté.

Les électeurs équatoriens ont décidé par les urnes, et leur décision devrait accélérer la possibilité d’une transition vers des alternatives pour leur économie. Mais à quoi ressemblera la mise en œuvre ?

Le référendum sur la région andine du Chocó couvre une zone de conservation dont fait partie Quito, qui comprend neuf forêts protégées et plus de 35 réserves naturelles, afin d’éviter la délivrance de permis d’exploration minière, une mesure qui sera mise en œuvre après le vote.

Les avis sont contrastés sur l’arrêt de l’exploration et de la production pétrolière à Yasuni. La compagnie pétrolière publique Petroecuador souligne les pertes pour l’État et présente des chiffres qui remettent en question les études de groupes comme Yasunidos.

Le référendum donne au gouvernement un an pour arrêter les activités de production pétrolière. Mais Ron Erráez a déclaré que le démantèlement de l’ensemble des opérations de Petroecuador à Yasuní ITT pourrait prendre plus de temps. Entre-temps, les opérations dans le bloc 43 se poursuivent.

Sofia Torres, porte-parole de Yasunidos, a déclaré que malgré tous les discours de la campagne sur les pertes économiques, le vote a montré qu’une majorité d’Équatoriens remettent en question le statu quo de l’industrie extractive du pays.

Selon elle, même si le gouvernement et les autorités pétrolières insistent sur le fait que les ressources pétrolières sont indispensables au développement du pays, les Équatoriens n’ont pas vu cela se concrétiser en termes d’infrastructures, de mesures sociales ou de services.

Pour cette raison, ils ont décidé qu' »il vaut mieux opter pour la préservation de quelque chose de concret, comme un écosystème qui nous fournit de l’eau propre et de l’air pur et qui est quelque chose comme une police d’assurance pour l’avenir », a-t-elle expliqué à IPS.

Le 15 octobre, les Équatoriens choisiront entre Luisa Gonzalez, de gauche, la protégée de l’ancien président Correa, et l’homme d’affaires Daniel Noboa. Il reviendra à l’un d’eux de faire respecter le vote majoritaire sur l’avenir de Yasuní et l’arrêt de l’activité pétrolière dans le parc.

