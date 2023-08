Les Équatoriens votent pour arrêter le forage pétrolier dans le parc national amazonien riche en biodiversité

Les Équatoriens ont voté lors d’un référendum historique pour arrêter le développement de tous les nouveaux puits de pétrole dans le parc national de Yasuní en Amazonie, l’une des régions les plus riches en biodiversité de la planète.

Les électeurs ont choisi de sauvegarder la biosphère unique par une marge de près de 20% avec plus de 90% des votes comptés – avec plus de 58% pour et 41% contre, selon la Commission électorale nationale de l’Équateur. Le vote a eu lieu dimanche au premier tour des élections présidentielles.

Cette décision maintiendra environ 726 millions de barils de pétrole sous terre dans le parc national de Yasuní, qui abrite également les peuples Tagaeri et Taromenane, deux des dernières communautés autochtones « non contactées » au monde vivant dans un isolement volontaire.

À une époque où la crise climatique s’intensifie dans le monde et où la forêt amazonienne approche à grands pas d’un point de basculement irréversible, l’Équateur est devenu l’un des premiers pays au monde à fixer des limites à l’extraction des ressources par un vote démocratique.

Lors d’un deuxième référendum, les citoyens de Quito ont également voté pour bloquer l’extraction de l’or dans le Chocó Andino, une biosphère sensible des hautes terres près de la capitale, par une marge encore plus importante d’environ 68% à 31%.

Un centre de traitement du pétrole de Petroecuador dans le parc national de Yasuní. Photographie : Rodrigo Buendia/AFP/Getty Images

« Aujourd’hui est un jour historique ! En tant que femme et mère Waorani, je suis ravie de la décision retentissante des Équatoriens d’arrêter les forages pétroliers dans la patrie sacrée de mon peuple, a déclaré Nemonte Nenquimo, un leader autochtone Waorani et lauréat du prix Goldman pour l’environnement.

« Enfin, nous allons expulser les compagnies pétrolières de notre territoire ! C’est une grande victoire pour tous les peuples autochtones, pour les animaux, les plantes, les esprits de la forêt et de notre climat ! elle a ajouté.

« Cette victoire montre que nous, les humains, agissons pour sauver notre planète en ces temps de crise climatique », a déclaré Leonidas Iza, président de la Conaie, la fédération indigène faîtière de l’Équateur.

Pedro Bermeo, membre fondateur de Yasunidos, un groupe d’activistes qui a recueilli des centaines de milliers de signatures pour le référendum, a déclaré que le vote montrait que « le plus grand consensus national en ce moment est dans la défense de la nature, la défense des peuples et nationalités autochtones, la défense de la vie ».

Mais il a averti : Le combat n’est pas terminé, même si les politiciens nous séparent, la nature nous unit, et nous travaillerons ensemble pour garantir que le gouvernement respecte la volonté du peuple équatorien.

Le référendum contraignant interdit définitivement le forage pétrolier dans le projet pétrolier Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), également connu sous le nom de bloc pétrolier 43, situé à la limite est du parc national Yasuní.

La compagnie pétrolière d’État, Petroecuador, produit actuellement plus de 57 000 barils de pétrole par jour, soit environ 12 % de la production pétrolière de l’Équateur.

Cette décision est un coup dur pour l’industrie des combustibles fossiles. Avant le vote, les économistes ont averti que le blocage des forages pétroliers dans le parc signifierait plus d’austérité pour le pays à court d’argent.

Plus tôt ce mois-ci, l’agence de notation Fitch a abaissé la cote de crédit de l’Équateur à CCC+, sept points en dessous de la qualité d’investissement. Tout en citant le risque politique et sécuritaire du pays, il a également estimé une baisse de 600 millions de dollars des recettes fiscales en raison d’une baisse de la production pétrolière si le vote réussissait.

Le gouvernement équatorien est tenu d’arrêter les opérations et de démanteler les infrastructures dans un délai d’un an, ainsi que de procéder à des travaux d’assainissement et de reboisement.

Ce n’est pas la première fois que Yasuní ITT devient une pierre de touche pour la lutte entre les grandes sociétés pétrolières et la protection de la forêt amazonienne en Équateur. En 2007, le président alors nouvellement élu, Rafael Correa, a offert au monde la possibilité de garder environ 850 millions de barils dans le sol du champ pétrolifère.

En créant un fonds pour la moitié de la valeur estimée du pétrole, 3,6 milliards de dollars, les pays compenseraient l’Équateur pour ne pas toucher aux réserves.

Qu’il s’agisse d’un pari ou d’un coup de publicité, l’offre n’a pas réussi à obtenir l’argent. En 2013, Correa a mis fin à l’initiative et a donné le feu vert au forage pétrolier sur la parcelle de forêt tropicale de 2 000 hectares (4 942 acres).

En 1989, Yasuní a été désigné réserve mondiale de la biosphère par l’Unesco. Il couvre plus de 1 million d’hectares (2,5 millions d’acres) et abrite 610 espèces d’oiseaux, 139 espèces d’amphibiens et 121 espèces de reptiles. Au moins trois espèces y sont endémiques.