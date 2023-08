Les Équatoriens choisissent un nouveau président dans un contexte de violence croissante qui pourrait effrayer les électeurs

GUAYAQUIL, Équateur (AP) – Les électeurs équatoriens ont voté lors d’une élection spéciale dimanche pour choisir un nouveau président, avec des policiers et des soldats sur leurs gardes contre une violence sans précédent, y compris l’assassinat d’un candidat ce mois-ci.

Parmi les favoris figurent un allié de l’ancien président exilé Rafael Correa et un millionnaire avec une formation en sécurité promettant d’être dur avec le crime.

Les autorités ont déployé plus de 100 000 policiers et soldats pour protéger le vote contre davantage de violence. Le vote en Équateur est obligatoire pour la plupart des électeurs, mais la participation pourrait être affectée en raison de la peur des gens de quitter leur domicile.

La plus haute autorité électorale du pays, Diana Atamint, a exhorté dimanche les électeurs à s’unir contre la violence.

Atamint, président du Conseil national électoral, a marqué le début des élections en disant aux Équatoriens que le vote « devrait être un message démocratique fort d’unité et d’espoir pour faire face à la violence qui menace notre pays, même si la douleur nous submerge ».

Le candidat Fernando Villavicencio a été assassiné le 9 août alors qu’il quittait un rassemblement électoral à Quito, la capitale du pays sud-américain autrefois calme. Le meurtre a accru les craintes des gens de passer du temps à l’extérieur de chez eux et d’être victimes de vols, d’enlèvements, d’extorsions, d’homicides ou de tout autre crime devenu monnaie courante.

Le meurtre de Villavicencio était le troisième et le plus important d’une série de meurtres de dirigeants politiques cette année. Six hommes colombiens ont été arrêtés en lien avec le meurtre de Villavicencio.

Le ministre de l’Intérieur Juan Zapata a déclaré la semaine dernière que la seule restriction à laquelle les gens seront confrontés lors du vote sera l’inspection des sacs à dos. Les marchands ambulants ne seront pas autorisés à proximité des centres de vote.

L’élection a été déclenchée après que le président Guillermo Lasso, un ancien banquier conservateur, a dissous l’Assemblée nationale par décret en mai pour éviter d’être destitué pour des allégations selon lesquelles il n’est pas intervenu pour mettre fin à un contrat défectueux entre la société publique de transport de pétrole et un pétrolier privé. entreprise. Il a décidé de ne pas se présenter aux élections spéciales.

« Je ne pense pas que l’élection va changer quoi que ce soit », a déclaré la pharmacienne Leidy Aguirre, 28 ans, qui a progressivement cessé de sortir avec des amis au cours des trois dernières années, par peur de se faire cambrioler. « Même les politiciens ne sont pas en sécurité. »

Les bulletins de vote ont été imprimés avant qu’un autre candidat ne puisse remplacer Villavicencio. Ils incluent donc le nom du défunt candidat, qui ne figurait pas parmi les meilleurs prétendants.

La tête de liste des sondages était Luisa González, une avocate et ancienne législatrice dont la campagne a mis en évidence son affiliation au parti de Correa, l’ancien président qui en 2020 a été reconnu coupable de corruption et condamné par contumace à huit ans de prison. Il vit dans la Belgique natale de sa femme depuis 2017.

Derrière González, la seule femme candidate à la présidence, se trouvaient le millionnaire Jan Topic, dont la promesse de tactiques brutales contre les criminels lui a valu le surnom de « Rambo équatorien » ; et Otto Sonnenholzner, qui a dirigé une partie de la réponse du pays à la pandémie alors qu’il était le troisième vice-président sous l’administration du président Lenín Moreno.

Yaku Pérez, un autochtone, promettait également de défendre l’environnement et l’eau contre l’extraction minière et pétrolière.

Pour l’emporter, un candidat a besoin de 50 % des voix, ou d’au moins 40 % avec 10 points d’avance sur l’adversaire le plus proche. Si nécessaire, un second tour aura lieu le 15 octobre. Le vainqueur ne gouvernera que pour le reste du mandat inachevé de Lasso, c’est-à-dire moins de deux ans.

Les électeurs élisent également une nouvelle Assemblée nationale et décident de deux mesures de vote – l’une portant sur l’opportunité d’arrêter l’extraction de pétrole dans une partie de la jungle amazonienne et l’autre demandant s’il faut autoriser l’exploitation de minéraux tels que l’or, l’argent et le cuivre dans les forêts du Choco andin autour de Quito.

Le vote est obligatoire en Équateur pour les personnes âgées de 18 à 64 ans. Ceux qui ne se conforment pas s’exposent à une amende d’environ 45 $.

Les candidats ont renforcé leur sécurité et Pérez est apparu lors d’un rassemblement électoral jeudi portant un gilet pare-balles. Le même jour, les partisans de Topic ont été transportés en bus vers un rassemblement de campagne au centre des congrès de Guayaquil. Ils ont laissé des sacs à main et des sacs à dos dans les bus et sont entrés par des portes de fortune tenues par des agents de sécurité privés.

En plus d’une demande universelle de sécurité, le nouveau président devra s’attaquer à une économie qui lutte toujours contre les effets de la pandémie de coronavirus. La Banque centrale du pays a réduit ses prévisions de croissance pour 2023 de 3,1 % à 2,6 %, une performance économique annuelle qui, selon les analystes, sera encore plus faible.

Les données du ministère des Finances indiquent que les coffres de l’État ont reçu 991 millions de dollars du pétrole entre janvier et juillet. C’est moins de la moitié des 2,3 milliards de dollars reçus au cours de la même période l’an dernier. Pendant ce temps, les recettes fiscales cette année ont chuté de 137 millions de dollars.

Le centre de Guayaquil a connu dimanche une circulation inhabituellement intense le long de deux routes principales qui mènent à un certain nombre de centres de vote, dont un à l’Université de Guayaquil.

Isaac Perez, 31 ans, a déclaré qu’il n’avait voté que par obligation et ne pense pas qu’aucun des candidats ne résoudra les problèmes sociaux du pays, y compris l’éducation publique médiocre, qui, selon lui, contribuent à l’augmentation de la criminalité.

« Personne ne vote pour le plaisir. Nous devons sortir (pour voter) », a déclaré Pérez, un magasinier, devant l’université. « Je ne pense pas que quiconque va changer quoi que ce soit. Le lundi, il faut encore aller travailler pour subvenir aux besoins de sa famille.

Des vendeurs de nourriture se sont alignés le long du trottoir devant l’entrée de l’école qui menait au centre de vote. Les vendeurs ont également proposé de plastifier les reçus de preuve de vote des gens pour 25 cents.

Jamndrye Correa, 18 ans, a voté pour la première fois à la présidence. Il a déclaré qu’il avait voté en pensant au crime et à la violence, mais a reconnu qu’il pensait qu’aucun candidat n’était prêt à s’attaquer à la violence de l’ampleur que connaît l’Équateur.

« La délinquance est très avancée. Tout le monde a peur du crime », a déclaré Correa, un étudiant qui a été victime d’un vol sous la menace d’une arme il y a environ deux ans devant son domicile.

___

L’écrivain d’Associated Press Gonzalo Solano a contribué à ce rapport depuis Quito, en Équateur.

Regina García Cano, Associated Press