Les épouvantails remplissent les rues d’Ottawa avec créativité au Ottawa Scarecrow Festival – Shaw Local

Le 35e Festival annuel de l’épouvantail à Ottawa a présenté plus de 40 épouvantails samedi, ainsi que d’autres activités d’automne allant de jeux pour enfants à une cuisine au chili.

M. Rogers de la famille Leslie a remporté le premier prix dans la catégorie individuel/famille au Festival de l’Épouvantail d’Ottawa le samedi 24 septembre 2022. (Photo fournie par le Festival de l’Épouvantail d’Ottawa)

Dans la catégorie famille/individuel : La première place est revenue à “M. Rogers » créé par la famille Leslie ; la deuxième place est allée à l’épouvantail « Oogie Boogie » de Nikki Leslie et Taylor Bangert (avec le Père Noël interactif) ; La troisième place était l’épouvantail “Miss Piggy and Kermit” de Karli Repak avec sa représentation des deux Muppets lors d’une soirée en amoureux en regardant “Jaws”.

L’épouvantail Clark Kent/Superman du Times Newspaper a reçu le premier prix dans la catégorie affaires au Festival de l’épouvantail d’Ottawa le samedi 24 septembre 2022. (Photo fournie par le Festival de l’Épouvantail d’Ottawa)

Dans la catégorie entreprise : la première place est allée au Times Newspaper pour son épouvantail Clark Kent/Superman ; deuxième place à Midland States Bank pour son Bob l’éponge rempli de blagues; et la troisième place à A Mess of Things et Catseye Wine Bar pour son épouvantail « Nightmare Before Christmas ».

Le chef suédois du Panier de provisions communautaire d’Ottawa a été nommé meilleur épouvantail dans la catégorie des organisations à but non lucratif au Festival de l’épouvantail d’Ottawa le samedi 24 septembre 2022. (Photo fournie par le Festival de l’Épouvantail d’Ottawa)

Dans la catégorie à but non lucratif : La première place est allée à l’épouvantail Community Food Basket of Ottawa de The Swedish Chef; la deuxième place a été attribuée à l’épouvantail «Wonder» de l’Alliance éducative La Salle Putnam pour l’éducation spécialisée; la troisième place a été attribuée au « Joseph and the Technicolor Dreamcoat » de l’Armée du Salut d’Ottawa.

Le STEAM de huitième année de l’école primaire Wallace avec son épouvantail Bank of Evil de «Despicable Me» a remporté le premier prix dans la catégorie des épouvantails créés par l’école au Festival de l’épouvantail d’Ottawa le samedi 24 septembre 2022. (Scott Anderson – sanderson@shawmedia.com)

Dans la catégorie épouvantails créés par l’école : Le STEAM de huitième année de Waltham Elementary School a remporté la première place avec “Bank of Evil” de “Despicable Me” ; Mme Callahan/Mme. La classe de cinquième année de Wrobleski à la Central Intermediate School a remporté la deuxième place pour “The Invisible Boy!”; Shepherd Middle School a remporté la troisième place pour “Baby Groot”.

Pour voir une galerie complète des épouvantails, rendez-vous sur la page Facebook du Festival de l’épouvantail d’Ottawa.