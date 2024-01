Les « épouses traditionnelles » sont à la mode. Qu’est-ce que cela dit du féminisme aujourd’hui ? : RADIO NATIONALE PUBLIQUE

Les « épouses traditionnelles » sont à la mode sur les réseaux sociaux. Ayesha Rascoe de NPR s’entretient avec Kathryn Jezer-Morton, chroniqueuse pour The Cut, à propos des épouses traditionnelles et de leur impact potentiel sur le féminisme.

AYESHA RASCOE, HÔTE :

Vous avez peut-être rencontré le terme tradwife en parcourant vos flux.

(EXTRAIT SONORE DE LA VIDÉO TIKTOK)

ESTEE WILLIAMS : Une autre chose que les épouses traditionnelles adorent, ce sont les tabliers, car ces tabliers sont, comme nos uniformes de maison. Nous savons que lorsque nous enfilons ces tabliers, nous sommes sérieux. Nous allons nous mettre à la cuisine. Nous allons passer au nettoyage. Nous allons nettoyer cette maison.

RASCOE : Tradwife – raccourci pour épouse traditionnelle – ne fait pas référence à votre mère au foyer ordinaire. La tradwife est étrangement parfaite. Sa maison est impeccable. Son maquillage est au rendez-vous. Elle fabrique presque tout à partir de zéro, généralement dans une robe parfaite. Bref, elle sort tout droit d’une sitcom des années 50. Eh bien, d’un côté, tant mieux pour elle. Mais d’un autre côté, que signifie actuellement sa notoriété croissante pour le féminisme et les femmes ? Kathryn Jezer-Morton est chroniqueuse pour The Cut, couvrant la vie de famille. Bienvenue au spectacle.

KATHRYN JEZER-MORTON : Merci de m’avoir invitée, Ayesha.

RASCOE : Vous écrivez que vous ne pensez pas que les femmes professionnelles constituent une menace pour le féminisme. Pourquoi pensez-vous cela?

JEZER-MORTON : Je ne suis pas sûr que voir ce genre de contenu va mettre en danger quelqu’un qui se sent déjà en sécurité dans son identité féministe. Je pense que cela pourrait être une influence un peu déroutante pour les jeunes femmes. Je pense que c’est peut-être davantage là où réside le risque. Mais je pense que c’est plutôt parce que cela divise les femmes entre nous.

RASCOE : Que dites-vous de l’idée selon laquelle, je suppose, certains de ces créateurs de contenu découragent les femmes d’aller à l’université, en disant, vous savez, vous n’avez peut-être pas besoin d’aller à l’université. Et peut-être n’avez-vous pas besoin d’être financièrement autonome. Est-ce nocif ?

JEZER-MORTON : Certainement. Je veux dire, je pense que c’est un message qui… c’est tellement cynique. Et surtout, vous savez, à une époque où les jeunes pensent en termes d’études universitaires, cela coûte cher. A quoi ça sert le collège ? On en parle déjà beaucoup, et inclure cette suggestion dans le mix, je pense, n’est vraiment pas un bon résultat.

RASCOE : De toute évidence, le féminisme est une question de choix. Les femmes qui restent à la maison pour prendre soin de leur famille, pour prendre soin de leur foyer – je veux dire, c’est un choix honorable. Mais il semble que ce soient les choses avec ces femmes de métier, ce n’est pas seulement qu’elles sont à la maison, n’est-ce pas ? C’est en partie ce qu’ils semblent vendre un peu, c’est l’idée selon laquelle les femmes n’ont peut-être pas besoin de travailler si dur. Trouvez-vous simplement un homme qui prendra soin de vous.

JEZER-MORTON : Oui, c’est le sous-texte sous-jacent à tout cela : quelqu’un vous soutient financièrement et vous êtes responsable de la maison. Je pense que le fait que tout soit beau est peut-être vraiment la chose la plus frustrante et la plus déroutante de ce contenu, car ceux d’entre nous qui ont beaucoup prodigué des soins savent que, la plupart du temps, ce n’est pas joli.

RASCOE : Eh bien, une chose qui m’a marqué dans certaines vidéos, c’est qu’ils préparent ces repas très approfondis, et c’est génial. Mais je me demande toujours : où sont les enfants ? – parce que quand je fais n’importe quoi dans ma maison et avec mes enfants – et bien souvent, ces femmes ont de très jeunes enfants. Mes enfants sont plus âgés, et ils sont toujours comme – à chaque seconde, ils sont comme, maman, maman. Je ne sais même pas… Je me demande, comment est-ce possible ?

JEZER-MORTON : C’est vrai. Et c’est donc ce qui nous prouve vraiment que ce contenu est tout simplement hautement mis en scène.

RASCOE : Avez-vous entendu des épouses et des mères dire que cela crée des attentes irréalistes ? – parce que – j’imagine que c’est pour les jeunes femmes qui pourraient vouloir se lancer dans cette vie, mais aussi pour les jeunes hommes qui pourraient penser : eh bien, c’est ce que ma femme devrait faire, n’est-ce pas ?

JEZER-MORTON : Oui, je veux dire, une grande partie du discours actuel est qu’il fixe des attentes irréalistes. Mais, vous savez, quelque chose d’autre qui me dérange, c’est que c’est très anhistorique. Cela représente ce genre de vision étrange de la vie de femme au foyer des années 1950 qui n’a jamais été comme ça au départ. Et je pense qu’il convient également de noter que les femmes qui font ce genre de spectacle sont toutes des femmes blanches. Vous savez, les femmes noires, par exemple, ne se sentiraient probablement pas aussi faciles à prétendre que nous étions dans les années 1950.

RASCOE : Ouais, non, non. Je veux dire, il y en a – donc on peut dire que la plupart de ces femmes sont blanches. Il y a des femmes de couleur qui s’engagent dans ce genre de choses, mais il semble que cela rappelle une époque, comme vous l’avez dit, qui est beaucoup plus complexe que ce qu’elles mettent en scène.

JEZER-MORTON : C’est vrai. C’est une fiction complète, une sorte de fantasy “La Petite Maison dans la Prairie”, sans aucune des parties violentes et dérangeantes de ce récit et qui en fait, vous savez, une fiction contemporaine.

RASCOE : Que pensez-vous de cette idée selon laquelle nous sommes à une époque où l’accès à l’avortement et aux soins de santé reproductive n’est plus garanti, et où la plupart de ces femmes professionnelles semblent être des conservatrices chrétiennes ? Pensez-vous qu’il y a une raison pour laquelle ce contenu se produit en même temps qu’on parle, vous savez, des soins de santé reproductive ?

JEZER-MORTON : Je m’interroge à ce sujet – sur le timing de cela. Ouais. Je pense que le succès de ce contenu est définitivement lié au moment dans lequel nous vivons.

RASCOE : Vous savez, qu’en est-il des homologues masculins dans tout cela ? Je sais que dans votre article vous dites que, souvent, les hommes ne sont pas nécessairement exposés. Ou alors ils sont en quelque sorte en train de s’habiller. Ce ne sont pas nécessairement les stars du contenu. Ce sont les femmes. Mais beaucoup de ces femmes parlent d’attirer des hommes de grande valeur. Comment décririez-vous l’homologue masculin de la tradwife ? Est-ce le mari alpha ? Ou bien, vous savez, certainement, cette chose de grande valeur revient tout le temps. Vous savez, qu’est-ce qui donne de la valeur à une personne ?

JEZER-MORTON : Absolument. Je pense que c’est une question d’argent. Pour l’essentiel, il s’agit de capacité à gagner de l’argent. Je suppose qu’il y a certainement un aspect lié à l’apparence – vous savez, certains types de corps, certains stéréotypes masculins concernant l’attractivité. Et je pense aussi que cela est également lié à l’époque que nous vivons, liée aux droits des trans et, par exemple, à de nombreux mouvements différents pour les populations qui, dans les cercles conservateurs – certains cercles conservateurs – semblent être une menace. , et les gens se mobilisent. Et je pense que ce genre de performance super essentialiste de genre est en quelque sorte une réponse à cela.

RASCOE : C’est Kathryn Jezer-Morton, chroniqueuse pour The Cut. Merci beaucoup d’avoir parlé avec nous aujourd’hui.

JEZER-MORTON : Merci beaucoup de m’avoir invité.

Copyright © 2024 NPR. Tous droits réservés. Visitez les pages de conditions d’utilisation et d’autorisations de notre site Web à l’adresse www.npr.org pour plus d’informations.

Les transcriptions NPR sont créées dans des délais urgents par un entrepreneur NPR. Ce texte n’est peut-être pas dans sa forme définitive et pourrait être mis à jour ou révisé à l’avenir. La précision et la disponibilité peuvent varier. L’enregistrement faisant autorité de la programmation de NPR est l’enregistrement audio.