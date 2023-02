Les épouses et copines les plus chaudes de la NFL

Ces méchants de la NFL sont aussi un touché ! Nous sommes à quelques jours de la confrontation du Super Bowl LVII entre les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie, et nous allons assister à un grand événement cette année. Les deux équipes donneront tout ce qu’elles ont sur le terrain pour remporter ce trophée du Super Bowl et nous avons le sentiment que les Chiefs de Kansas City feront des heures supplémentaires pour s’assurer une victoire, surtout après leur douloureuse défaite face aux LA Rams l’année dernière. Mais seul le temps nous le dira et comme nous l’avons vu dans le passé, c’est vraiment le jeu de n’importe qui ! Bien sûr, le plus grand moment du Super Bowl LVII sera sans doute lorsque Rihanna prendra le spectacle de la mi-temps, une performance historique qui marquera son retour officiel sous les projecteurs après une interruption de six ans. Certains fans croient fermement que la chanteuse de 34 ans créera une nouvelle musique et rendra hommage à ses racines insulaires. Nous ne pouvons qu’espérer ! Mais une chose est sûre, en dehors du terrain, les étourdissantes grésillantes qui sont les épouses et les petites amies des joueurs de la NFL encourageront leurs maris dans l’espoir d’obtenir une victoire. Qu’elles tiennent le front intérieur ou qu’elles posent sur le gramme avec leurs atouts en plein écran, ces épouses et petites amies dévouées ne connaissent aucune limite lorsqu’il s’agit de jouer leur rôle. Faisons connaissance avec les belles femmes qui rejoindront leurs maris et huées de football sur le terrain cette année. N’oubliez pas, n’oubliez pas de vous connecter au Super Bowl LVII le dimanche 12 février à 18 h 30 HNE via FOX!

Bry Burrows Le quart-arrière des Eagles de Philadelphie, Jalen Hurts, amènera sa magnifique petite amie Bryonna “Bry” Rivera Burrows au grand match cette année. La star de la NFL a été aperçue avec sa femme lors du championnat NFC de l’équipe en janvier. Jalen Hurts encaisse tout 💚🙏 pic.twitter.com/aGfrinkVK7 – FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) 29 janvier 2023 Avant de lancer durement leur romance naissante, Hurts était discret sur sa relation. En fait, vous ne trouverez probablement aucune trace de Burrows sur sa page Instagram ou ses comptes de réseaux sociaux. Mais cela ne nous a pas empêchés de faire quelques recherches sur ses nouveaux beaux. Voici ce que nous savons. Hurts et Burrows se sont probablement rencontrés tout en fréquentant l’Université de l’Alabama. Le Baller 6’1 a joué dans l’équipe de football de l’école pendant trois saisons entre 2016 et 2018. Burrows est diplômée de l’université en 2017, avec un baccalauréat en espagnol et en sciences politiques, avant de recevoir son MBA à la Manderson School of Business. Burrows a aussi de l’intelligence en matière de beauté et d’affaires. La gourou des affaires férue de technologie a été embauchée par IBM après avoir obtenu son diplôme en tant que consultante client senior à Dallas, selon elle. LinkedIn. Elle a rapidement gravi les échelons de l’entreprise, passant de son rôle de directrice des ventes à celle de responsable du financement de logiciels. Aujourd’hui, elle est partenaire en intelligence artificielle de l’entreprise. Pendant le championnat NFC, Hurts a été photographié main dans la main avec Burrows alors qu’il célébrait la victoire de l’équipe avec sa famille et ses amis proches. Elle s’est même arrêtée pour faire quelques câlins à ses proches. On dirait que ces deux vont super fort. @thatgirlll101 En réponse à @ thatgirlll101 jalen gf Bry #jalenhurts ♬ son original – THISGIRLLL101

Rachol West Chachère Une autre belle Eagles WAG, Rachol West Chachere est l’épouse du #21 Andre Chachere. Rachol est un ancien basketteur semi-professionnel devenu thérapeute comportemental agréé et coordinateur de la santé et du bien-être. Elle est également une fière maman de deux enfants et l’épouse de son mari qu’elle a rencontré à San Jose State. En janvier, elle a en fait parlé de la possibilité que son mari se rende au grand match de dimanche sur le à l’intérieur des LIGNES podcast. “Le Super Bowl sonne un peu au-dessus de notre tête, ils peuvent vraiment y arriver”, a déclaré Rachol. “En tant que partenaire, je fais de mon mieux pour être positif, pour être un bon système de soutien.” Parlez-en parler dans l’existence! Mme Chachere a également un blog appelé “Rad Livine” où elle parle de la maternité, de la beauté et de la vie en tant qu’épouse d’un athlète professionnel. Nous sommes convaincus que ce WAG aux multiples facettes encouragera son mari à coup sûr !

Sydni Paige Sydni Paige tient le coup pour les charmantes dames des Chiefs. La magnifique fille est l’amour de longue date de la sécurité de Kansas City, Tyrann Mathieu, et elle applaudit depuis des années. La vie hollywoodienne rapporte que le couple est ensemble depuis 2011 et Mathieu a posé la question à l’étourdissant avec une énorme bague en 2019. En octobre, des rumeurs de rupture ont circulé au milieu d’allégations selon lesquelles Mathieu avait une Finsta (fausse page Instagram) dont le WAG n’était pas au courant, mais Sydni a été repérée sur la touche depuis l’incident, le plus récemment le 29 janvier. Il semble que Sydni et “Honeybadger” soient de retour hués et nous sommes presque certains que l’entrepreneur/fière maman applaudira en direct du match de dimanche.

Raï L’influenceur @raiyondazhe_ ou Rai sort apparemment avec le joueur des Chiefs de Kansas City, Jody Fortson. Le mannequin et influenceur beauté a été aperçu arborant son numéro de maillot (#88) et assiste à des matchs aux côtés des Cheifs WAGS. Elle est également une entrepreneure qui possède une gamme d’extensions de cheveux de luxe appelée “Luxurai Hair” qui propose des “extensions de premier plan” à partir de 16 pouces en faisceaux dans le but de “fournir qualité, prix abordable et longueur”.

Charia Gordon Chariah Gordon est la petite amie fumante du receveur large des Chiefs Mecole Hardman. Elle attend également son premier enfant avec le joueur de la NFL. Lorsqu’elle n’encourage pas son homme sur le terrain, Gordon est occupée à diriger sa marque de soins de la peau et de vêtements Come Glow With Me.

Sheawna Kiara Le joueur des Chiefs Christopher Jones est marié à une beauté nommée Sheawna Kiara. L’ancienne recrue 5 étoiles et l’esthéticienne agréée sont ensemble depuis des années et ont récemment ajouté un autre petit garçon à leur couvée. Sheawna a également annoncé récemment le lancement de sa ligne de vêtements Chiquely SHE. “Chiquely She est une ligne de vêtements qui aide les femmes à trouver leur propre style tout en mettant l’accent sur la polyvalence, le confort et la qualité”, lit-on dans une description de la marque. « Nous vous apportons des tendances à des prix qui ne feront pas sauter la banque. Notre mission est d’aider chaque femme à avoir confiance en elle et à être superbe, quel que soit son âge ou sa silhouette ! » Félicitations à elle !

Kaycee Marchetti Kaycee Marchetti est heureusement huée avec le plaqueur défensif des Eagles Fletcher Cox. Vous la verrez souvent dans la foule encourager Fletcher pendant le match et se vanter de toutes ses victoires via les réseaux sociaux. Marchetti et Cox ressemblent à un couple amusant et ils n’hésitent pas à devenir un peu effrontés sur les réseaux sociaux de temps en temps. En parlant de joues, faites défiler la page Instagram de Marchetti et vous verrez une variété de photos où ses copieux gâteaux sont en plein écran. Ne cherchez pas plus loin que l’exposition A.

Jennifer Tuer Jennifer Slay est l’épouse modèle du demi de coin des Eagles Darius Slay. La native de l’Oklahoma est une maman fière et une muse animée qui s’est pavanée pour une multitude de marques. Vous la trouverez toujours sur la touche en train de faire monter son homme alors qu’il domine sur le terrain. Selon SportsKeeda, Darius et Jennifer rencontré via Instagram en 2015 et a frappé les choses instantanément. Le joli couple s’est marié trois ans plus tard. Darius et Jennifer partagent quatre enfants ensemble.