Les épouses de soldats russes se sont rendues à la frontière ukrainienne et ont exigé de ramener leurs maris à la maison, selon un rapport

Devant un centre de traitement militaire alors que des hommes enrôlés disaient au revoir à leurs familles à Moscou, en Russie, le 6 octobre 2022. (Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images)

Les épouses de soldats russes se sont rendues dans une base militaire à la frontière ukrainienne, a rapporté The Insider.

Elles ont dit que leurs maris avaient été blessés au front et ont exigé qu’on les fasse sortir du pays.

Une femme a déclaré que si les autorités n’aidaient pas, elle irait au front pour secourir les soldats elle-même.

Les épouses de soldats russes combattant en Ukraine se sont présentées à la frontière et ont exigé de ramener leurs maris à la maison, a rapporté le média russe indépendant The Insider.

Un groupe d’une vingtaine de proches s’est rendu mercredi soir dans une base militaire de la ville russe de Valuiki, a rapporté le journal. Valuiki se trouve à environ 50 km de l’oblast de Kharkiv en Ukraine.

Le groupe, composé principalement de femmes, a appelé à faire sortir leurs maris d’Ukraine, affirmant qu’ils avaient été blessés en combattant sur la ligne de front, a déclaré The Insider. (The Insider est un média russe et n’a aucune affiliation avec Insider.)

“Je suis prête à les déchirer”, a déclaré l’une des femmes aux responsables de la base militaire, selon The Insider. “Ils doivent faire quelque chose, ils doivent prendre une décision, ils doivent les sortir de là.”

“Nous voulons qu’ils soient emmenés là-bas car il y a beaucoup de blessés”, a-t-elle ajouté.

Un autre parent a déclaré que si les autorités n’étaient pas en mesure de les aider, elle irait elle-même au front pour sauver les soldats, a rapporté The Insider, citant un rapport séparé. publié sur la chaîne Telegram du média russe indépendant Verstka.

Il n’est pas clair si les femmes ont reçu les réponses qu’elles attendaient. Verstka a rapporté que les fonctionnaires aidaient les femmes à retrouver leurs maris.

Insider n’a pas été en mesure de vérifier ces rapports de manière indépendante.

Le rapport vient après le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a appelé ses troupes à se retirer de Kherson, la première grande ville et la seule capitale régionale d’Ukraine capturée par la Russie depuis le début de son invasion en février.

Cette annonce a marqué l’un des revers les plus importants pour la Russie jusqu’à présent dans sa guerre en Ukraine.

Le général américain Mark Milley a estimé mercredi que plus de 100 000 soldats russes avaient été “tués et blessés” depuis que la Russie a envahi l’Ukraine, Reuters a rapporté.

On ne sait pas où il a reçu les chiffres. Reuters et Insider n’ont pas vérifié les chiffres de manière indépendante.